"Al final, hemos tenido que pedir más dinero y pagar nosotros la puerta"

La familia de Manises a cuya casa entró al asalto la Guardia Civil tras equivocarse de vivienda cuando buscaba a un presunto traficante de drogas ya vuelve a tener puerta, pero después de pedir más dinero para cubrir los 1.089 euros que ha costado restituirla tras haber sido destrozada por los agentes, tal como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV.

«Yo no veo esto nada claro. Que mi mujer haya tenido que pedirle a su madre otros 689 euros, después de los 400 que nos pidió en mano el carpintero, para poder asegurar mi casa no me parece normal. No ha sido culpa nuestra, y sin comerlo ni beberlo, hemos tenido que pagar 1.089 euros de un día para otro. No es la forma de solucionarlo. Y lo peor son las consecuencias físicas y psicológicas para mi mujer y mi hijo. Ella se pasa las noches llorando a pesar de los tranquilizantes y mi hijo ha tenido que volver al médico porque no soporta el dolor de espalda. Se conoce que le hicieron daño al ponerle las esposas», afirma Francisco Ruiz, el padre de familia.



Pagar sí, pero cuándo

La Dirección General de la Guardia Civil, por su parte, dijo ayer a preguntas de este diario, que «por supuesto que asumimos el pago, incluidos los intereses si esta familia necesita pedir un préstamo para afrontar el gasto», pero la portavoz del Cuerpo no supo estimar cuándo se produciría ese pago, ya que va precedido de un largo trámite administrativo.

En casos similares sin trascendencia pública, según fuentes consultadas por este diario, la demora para cobrar indemnizaciones similares ha sido de «seis meses o incluso más». En este caso, sin embargo, y dada la repercusión que ha tenido, es probable que la asunción de la factura se acelere al máximo utilizando vías alternativas.



El sospechoso ya está en casa

Justo cuando el carpintero aún afinaba la colocación de la puerta, los vecinos de la finca fueron conscientes de que el hombre detenido el miércoles por la Guardia Civil en ese edificio, al que buscaban cuando erraron y entraron en casa de la familia Ruiz González, ya estaba de vuelta. Y su puerta, tras el paso de los agentes y el registro de su vivienda, apenas sufrió daños visibles.

«Es increíble», opina un vecino, «ellos están aún con el susto en el cuerpo y el verdadero sospechoso ya está en casa de nuevo». El presunto traficante, de nacionalidad armenia, quedó en libertad con cargos por delitos contra la salud pública tras su paso, ayer, por el juzgado de guardia. Los agentes le intervinieron cierta cantidad de droga en el domicilio.