La defensa cuestiona la condición sexual de una víctima en el juicio por abusos a su tío

Un hombre de 43 años fue juzgado ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València por abusar sexualmente de forma reiterada de su sobrina desde que ésta tenía apenas siete años. El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de cinco años de cárcel por un delito continuado contra la libertad e indemnidad sexual a persona menor de 16 años.

En el juicio el procesado negó todas las acusaciones y atribuyó la denuncia de su sobrina a que, según él, padece un trastorno bipolar paranoide, que «le hace contar cosas que nunca han ocurrido». Asimismo, la defensa del acusado trató de desacreditar la veracidad del testimonio de la víctima cuestionando su condición sexual.

De hecho, sin que la Sala se opusiera a ello, la letrada le preguntó de forma insistente sobre este aspecto que en nada afecta a los hechos enjuiciados simplemente porque cuando la víctima fue explorada por el médico forense le contó que tenía problemas para relacionarse con los hombres. La joven, que ahora tiene veinte años, reconoció que es lesbiana. Al ser interrogada de nuevo sobre los motivos por los que no lo dijo en su día, la denunciante aclaró: «Era una niña, a esa edad no sabía lo que era, nunca había estado con un hombre y, después de lo que me pasó, quizás por eso me fui con mujeres».

Los abusos sexuales se remontan al 2005 y se prolongaron durante años, produciéndose en el domicilio de la menor, en un municipio del Camp de Túria que no revela este periódico para preservar el anonimato de la víctima. No fue hasta 2015 cuando el padre de la menor denunció lo ocurrido en una comisaría de l'Horta. Previamente la familia materna había tratado de tapar los hechos, como así aseguró ayer el progenitor en la vista oral. «El abuelo dijo que las cosas se arreglaban dentro de la familia, que mi vida ya estaba destrozada y no iba a destrozar otra», recordó el padre, quien al descubrir lo que hacía su cuñado con su hija, amenazó con «pegarle un tiro». Asimismo, a su mujer también le realizó algún tocamiento, pero creyó entonces que era una broma.