Los detenidos por el tiroteo de "casitas rosa", a prisión

Los dos hermanos detenidos el martes en la Ciudad de la Justicia de València como presuntos autores materiales del tiroteo registrado el pasado 1 de diciembre en la barriada de las «casitas rosa», en la Malva-rosa, ingresaron ayer tarde en prisión por orden del juzgado de Instrucción 16 de València, en funciones de guardia de incidencias.

Ambos fueron arrestados al filo de las dos de la tarde del martes por agentes del grupo de Homicidios en el interior de la sala en la que la sección segunda de la Audiencia de València juzgaba a los integrantes de un grupo dedicado a la venta al por menor de heroína y cocaína en Algemesí, Carlet y en «casitas rosa».

Solo Juan M. S. acudió al juicio -el clan pensaba que la policía solo buscaba a su hermano Diego-. Pero, al creer que no había policías en la zona y saber que si su hermano Diego no se presentaba y firmaba personalmente no sería efectivo para él el acuerdo de conformidad alcanzado por su abogado, salió de su escondite y se presentó en el juicio, con una demora de dos horas. Gracias a ello, en cuanto concluyó el juicio, los agentes detuvieron a Juan y Diego sin darles tiempo siquiera a levantarse del banquillo.