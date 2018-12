«Me estaban disparando, no sabía si eran policías y me entró el pánico»

Una persecución policial desde Picanya a Torrent, pasando previamente por València, disparos al aire, maniobras evasivas para dar esquinazo a la policía y una calavera en el maletero del vehículo en el que huía el sospechoso. Este es el escenario de lo ocurrido en la madrugada del pasado domingo. Su protagonista relata ahora a Levante-EMV los motivos que le llevaron a huir de los agentes cuando éstos trataron de darle el alto en las proximidades del cementerio de Picanya.

«Soy una persona muy nerviosa y ese día llevaba trabajando desde las siete de la mañana apilando cajas en un almacén de naranjas», argumenta el joven de 27 años, que prefiere mantener su anonimato. Así, según su versión, acababa de salir de trabajar cuando un vehículo -visiblemente policial con los prioritarios puestos- se interpuso en su camino. «Intentaron embestirme y tiré marcha atrás por la inercia de ver que me iban a dar en el coche».

Fue entonces cuando, según sostiene el detenido, la policía efectuó los primeros tres disparos. No obstante, en diligencias policiales no consta tiro alguno en dicho punto. «Me estaban disparando y entré en pánico», alega el joven, quien asegura que en ese momento no sabía siquiera si se trataba de policías reales. «Hay bandas que se visten de policías con placas falsas», argumenta.

Visiblemente afectado por todo lo ocurrido esa noche, el detenido relata cómo huyó hacia València. «Yo iba buscando gente pero las calles estaban desiertas». «Tenía mucho miedo, me cagué en los calzoncillos», confiesa a la vez que niega que portara un cuchillo encima. «Se lo juro por mis cuatro criaturas».

Antes de salir huyendo a pie en Torrent, uno de los agentes disparó al aire otros tres tiros, según el testimonio del acusado de un delito contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad. «Reconozco que fue un riesgo salir corriendo pero nunca había vivido en mis carnes una cosa así».

El arrestado dio positivo en el test indiciario por consumo de sustancias estupefacientes, aunque asegura que no había consumido nada esa noche. «La única droga que tomo es cannabis, consumo por los nervios», explica. «Tenía ganas de llegar a casa y fumarme uno para relajarme antes de dormir», reconoce.

Respecto al hecho de que circulara sin permiso de conducir, el joven admite que solo tiene carné de ciclomotor. «Me han denunciado tres veces por conducir un coche con el permiso del ciclomotor y estoy fichado por malos tratos pero no soy ningún delincuente», sostiene.

Adicto a los videojuegos

«Pensaba que me iba a la cárcel, estaba muy asustado», confiesa después de que el Juzgado de Instrucción número uno de Torrent acordara su libertad. «Trabajo 17 horas diarias y no salgo por ahí de fiesta. Cuando vuelvo del curro me pongo a jugar a la videoconsola. Hay días que puedo estar jugando hasta 24 horas a la Play», apunta.

Al ser preguntado si este exceso de horas delante de los videojuegos hubiera podido influirle en su temeraria huida de la policía, el joven reconoce que se puso a 150 kilómetros por hora en la carretera porque llegó a temer por su vida.

Tras registrar su vehículo, la policía halló una calavera humana en el maletero. El arrestado explica que la misma fue un regalo de bodas a su actual pareja de una amiga odontóloga. No obstante según marca el protocolo y para descartar que hubiera algo más detrás de este hallazgo, la Policía Nacional ya ha remitido el cráneo al Instituto de Medicina Legal de València para que el servicio de Antropología Forense analice su antiguedad, procedencia y si presenta algún tipo de lesión.