Argentina da luz verde a la extradición del arrestado por el asesinato de Eva Bou

La Justicia argentina ha dado luz verde a la extradición a España de José Luis G. S., el exlegionario arrestado como presunto autor del asesinato de su compañera sentimental, Eva Bou, de 34 años, el 2 de septiembre de 2018, en el domicilio que compartía la pareja en Borriol. Según fuentes judiciales, el presunto asesino llegará al aeropuerto de Barajas (Madrid) el próximo día 15.

El agresor huyó al país suramericano tras cometer el crimen, en el intervalo de aproximadamente una semana que transcurrió entre el asesinato y el hallazgo del cadáver de la víctima.El presunto asesino fue localizado por la policía federal argentina el pasado 24 de noviembre y fue detenido acusado del crimen, en cumplimiento de la orden internacional de arresto emitida por el juzgado castellonense que instruye la causa judicial en España. Tras el arresto, la Justicia argentina activó el correspondiente expediente para su extradición a España.

Las mencionadas fuentes judiciales han asegurado que José Luis G. S., de 40 años, tras declarar en el juzgado de guardia de Madrid, será traslado a Castelló para ser interrogado por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital de La Plana.

El crimen de Eva Bou, según refleja la autopsia,se produjo el día 2 de septiembre, aunque el cadáver no fue descubierto hasta una semana después. No obstante, dos días más tarde de acabar con la vida de su pareja, José Luis ya sabía cómo y adónde iba a huir. No solo compró el billete de avión en un vuelo comercial de los que salen diariamente del aeropuerto Alfonso Suárez-Barajas, sino que además vació todas sus cuentas bancarias porque no tenía intención alguna de regresar. De hecho, una vez cometido el asesinato, incluso se despidió de su hijo de 18 años -fruto de su matrimonio con una mujer a la que también sometió a maltrato-, aunque en ese momento el chico no sabía aún del crimen cometido por su padre.

El día 6 aterrizó en Buenos Aires y se desplazó a La Plata, una ciudad situada 70 kilómetros al sureste de la capital, donde se alojó durante tres días en un hotel que pagó con su tarjeta de crédito.

Al parecer, llegó de la mano de un hombre del que no se sabe si José Luis lo conocía antes de viajar a Argentina -todo apunta a que es así- y que, además, le habría ayudado a buscar dónde refugiarse incluso antes de su salida de Castelló. El pasado 24 de noviembre fue localizado cuando iba a cenar al restaurante parrillero Bonifacia, en el 6.027 de la avenida de Santa Catalina, en Posadas, a 7,5 kilómetros de la frontera ubicada en mitad del Paraná.

Para los vecinos de Borriol, el presunto asesino de Eva Bou es «un mangante y un ficha de toda la vida». Los vecinos resaltan el perfil delictivo e incívico del supuesto homicida y recuerdan actos vandálicos que ha cometido en el pueblo. «En una ocasión le dio por rajar las ruedas y romper los cristales de los coches aparcados a lo largo de una calle», relatan.

El círculo de amistades más próximo a la joven asesinada también incidió en que el exlegionario sometía a malos tratos de manera habitual a Eva, aunque nadie denunció esa situación.

La autopsia reflejó que la joven murió como consecuencia de los golpes que le propinó el agresor y un pinchazo con un objeto punzante.