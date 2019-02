Los restos óseos hallados en Alzira son de un hombre desaparecido en agosto

La Policía Nacional ha logrado identificar ya los restos óseos encontrados el pasado miércoles en una loma detrás del Hospital de Alzira. Se trata de un hombre de nacionalidad ucraniana que desapareció el pasado mes de agosto. De momento, aún no han podido ser determinadas las causas de la muerte.

El fallecido ha sido identificado por el grupo de Homicidios de València y el de policía judicial de la comisaría de Alzira a partir del cribado de las denuncias por desaparición presentadas en el último año en la Ribera.

Los restos de la ropa y el cinturón, así como las características antropométricas del cadáver han sido fundamentales para dar con la identidad del hombre, por lo que la prueba de ADN que se le practicará a los restos óseos a partir de las muestras tomadas de los fémures solo será necesaria para confirmar oficialmente que se trata del desaparecido.

De momento, la Policía Nacional está tratando de localizar a la compañera sentimental del fallecido, con el fin de reconstruir sus últimas horas y determinar por esa vía qué le pudo suceder.

Hasta ahora, el estudio forense de los huesos recuperados –el esqueleto está muy completo- no ha permitido establecer la causa del fallecimiento, ya que no muestran ninguna señal que revele una muerte homicida. Ese resultado, no obstante, no es concluyente, porque la ausencia de marcas de armas blancas, disparos o fracturas compatibles con golpes solo indican eso, que no hay rastro en la estructura ósea de una muerte violenta, pero no despejan otras posibilidades como un asesinato producido con lesiones mortales que solo hubiesen afectado a los tejidos blandos, totalmente desaparecidos por efecto de la descomposición.

Tal como se sospechaba desde el primer momento, el hombre llevaba seis meses muerto. Así lo indicaba la degradación del cuerpo y la ropa que vestía. Además, ahora la policía ya cuenta con una data más concreta, dado que el fallecido desapareció en agosto pasado, fecha en que denunció su compañera.

Tal como adelantó Levante-EMV en su edición digital el pasado miércoles, fue un vecino de Alzira que buscaba chatarra quien encontró parte de la cadera y un fémur cuando cruzaba el descampado existente en la parte trasera del párking del Hospital de la Ribera. Francisco, de 19 años, declaró el jueves a este diario que «el impacto y el miedo que sentí al descubrir los huesos no me dejan dormir».