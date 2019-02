El concejal de Igualdad ve "intolerables" los comentarios del guardia civil

El concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Paiporta, Guillem Montoro, ha calificado de "intolerables" los comentarios machistas de un oficial de la Guardia Civil sobre la alcaldesa de Paiporta. "No se puede tolerar que una persona con una responsabilidad de su categoría haga estos tipos de comentarios, y menos hacia la alcaldesa", ha añadido Montoro, que ha expresado toda su solidaridad y apoyo a la alcaldesa y ha argumentado que "no hablamos de cargos, hablamos de machismo, de una actitud de superioridad que socialmente se nos ha atribuido y permitido a los hombres sobre las mujeres, y que no podemos tolerar como sociedad que intenta construïr-se desde el feminismo".

Para el responsable de Igualdad, "en el mundo de la politica, especialmente, vemos cada día como muchas mujeres son descalificadas no por su capacidad de gestión, sino por serlo. Porque el machismo nos educa en que todos los puesots de poder, fuerza o seriedad tienen que estar ocupados por hombres, cuando sabemos perfectamente que las mujeres están perfectamente capacitadas para desarrollar cualquier tarea a esta sociedad". Por eso, ha concluido el concejal, "tenemos que seguir reivindicando la lucha feminista, seguir luchando para construir un mundo más igualitario y sin machismos".