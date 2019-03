El concejal procesado por violación se niega a declarar ante la jueza

El concejal de Massalfassar procesado por la violación de una joven de 20 años tras una cena con amigos el verano pasado se negó a ayer a declarar durante la comparecencia ante la juez del caso. La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de València, que dirige la investigación desde su inicio, había citado ayer al acusado, Gerardo E. V., para la prueba indagatoria que fija la ley de enjuiciamiento criminal una vez que se concluye la instrucción y se dicta el auto de procesamiento.

Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, la jueza de Instrucción número 16 de València procesó al concejal de Massalfassar el pasado 25 de febrero, tras seis meses de instrucción y después de alcanzar la convicción de que había suficientes «indicios racionales de criminalidad» de su presunto implicación en la violación de una joven, en un episodio que tiene todas las características propias de un abuso sexual con sumisión química.

De hecho, el Instituto de Medicina Legal (IML) de València emitió un informe, a requerimiento de la acusación particular, que considera que los síntomas experimentados por la chica tras ingerir un combinado que le ofreció el acusado son compatibles con la administración de determinadas sustancias que suelen utilizarse para anular la voluntad de la futura víctima de una agresión sexual.



«Debe dimitir de inmediato»

El asunto ha generado un enorme malestar en la población, especialmente en el Ayuntamiento de Massalfassar. El alcalde, Carles Fontestad (Compromís), explicó ayer que ni el concejal procesado ha presentado su dimisión ni tampoco el PSPV-PSOE ha comunicado la expulsión del edil que ha anunciado su partido, lo que supondría que dejara de formar parte del grupo municipal y pasara a ser no adscrito.

Para el mandatario nacionalista, el concejal procesado debe «dimitir de inmediato» al verse «implicado en un asunto tan grave». De hecho, Fontestad no entiende cómo «el PSPV de Massalfassar no ha dado una explicación ni ha informado de las medidas que ha tomado con su concejal». «Si no actúan rápido, nos veremos nosotros obligados a tomar medidas».

Por otro lado, el alcalde ha negado que conociera el caso hace meses, como había sido acusado por alguna formación, sino que asegura haberse enterado por la información que publicó Levante-EMV.

De forma paralela, la formación Podem Massalfassar exigió ayer «el cese inmediato del concejal del PSPV procesado» por un delito de presunta violación el pasado mes de agosto.

«Asimismo denunciamos la pasividad ante estos hechos tanto del Ayuntamiento de Massalfassar como del PSOE-PSPV en este municipio ante un asunto tan grave como éste, máxime estando involucrado un cargo público», indican, además de mostrar toda su «solidaridad» con la víctima de la presunta violación.