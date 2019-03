Detenida una mujer por la difusión de vídeos sexuales de su amante con otra pareja

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 34 años acusada de robar un teléfono a su supuesto amante y difundir cuatro vídeos de contenido sexual en los que el autor (y víctima, ahora) de las grabaciones, el cirujano maxilofacial Luis Senís, aparece junto a la que era su pareja hace entre tres y cuatro años.

La difusión de los vídeos, que se ha hecho viral en apenas tres días, con memes incluidos, ha provocado que los dos protagonistas de las filmaciones hayan presentado sendas denuncias por un delito contra la intimidad al divulgarse archivos de contenido sexual explícito obtenidos, según el cirujano, de la memoria de su teléfono personal.

En la denuncia interpuesta por Senís el domingo, 3 de marzo, en la comisaría de Exposición, el cirujano ya apuntaba hacia dos mujeres con las que afirma haber tenido encuentros sexuales. «Yo soy un hombre libre y nunca he engañado a ninguna de las mujeres con las que he estado. Todas sabían que había otras mujeres y nunca les he prometido nada», esgrime Senís.

Según el denunciante, la difusión fue realizada desde un teléfono de su propiedad que le desapareció el pasado 4 de febrero, cuando mantuvo la última cita sexual con la ahora detenida. «Es un teléfono viejo, que no usaba, así que tardé un tiempo en darme cuenta de que no lo tenía. Incluso al principio pensé que lo había perdido», esgrime.

Quince días más tarde, el 19, mantuvo otra cita sexual con una mujer distinta. Durante ese encuentro, asegura que le robó un segundo móvil, «el mío personal, que contenía los vídeos que habíamos grabado mi pareja y yo hace tres o cuatro años», precisamente los que fueron difundidos de manera «masiva» entre la tarde del día 1 de marzo y la noche del 2.

Senís señala en su denuncia a ambas mujeres y las acusa de estar detrás de la sustracción de los dos móviles, así como de la difusión de los vídeos, que entiende como «una trama para desprestigiarme profesionalmente por envidias que vienen de hace tiempo». De hecho, en la denuncia asegura que «estas mujeres son amigas y quieren perjudicarle en sus relaciones personales para no tener contacto con otras mujeres de su agenda».

El cirujano aseguró ayer a Levante-EMV que desde que echó de menos el segundo móvil, empezó a pensar que estaba siendo objeto de una maniobra con fines destructivos. «Intenté recuperar los dos teléfonos por todos los medios, pero no hubo manera», afirma. De hecho, fue después de ponerse en contacto con las personas a quienes achaca el robo cuando comenzó la difusión de los vídeos íntimos, razón por la que se decidió «a denunciar».



A disposición del juez

A raíz de esa denuncia, la Policía Nacional abrió una investigación en la que se pudo comprobar, según fuentes jurídicas, que los envíos de los vídeos contenidos en el segundo teléfono habían sido enviados desde el primero bajo la conexión wifi de un despacho que supuestamente vincula a una de las sospechosas con el delito investigado.

La mujer fue citada a última hora de la mañana de ayer en la comisaría de Patraix y fue detenida en ese mismo momento, aunque la policía la dejó en libertad después de tomarle declaración. Eso sí, fue informada de la obligación de comparecer ante el juez cuando la reclame para declarar por un delito de vulneración de la intimidad, recogido en el artículo 197 del Código Penal, y otro de hurto, contemplado en el 234.