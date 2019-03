"Voy a llegar hasta el final de esta trama"

Lejos de esconderse, el cirujano maxilofacial Luis Senís, ha optado por «dar la cara» para «desmontar esta trama cuyo único fin es hacerme daño profesionalmente». Asegura que las dos mujeres a las que acusa de «traición emocional» se conocen entre sí, pero, afirma, no son las verdaderas responsables de la difusión de los vídeos. «Voy a llegar hasta el final», advierte. Según su teoría, alguien se habría aprovechado del robo de los móviles para «utilizar contra mí unas grabaciones antiguas, sin tener en cuenta el daño a la otra persona que está en las imágenes y a mi familia». Además, mantiene que «a mí no me han echado del Hospital Virgen del Consuelo, sino que he decidido yo dejar de alquilar sus quirófanos de manera voluntaria después de este incidente».