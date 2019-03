Expedientan al policía que hizo un ´simpa´ en una gasolinera

La Jefatura Superior de Policía de València ha abierto diligencias penales y un expediente disciplinario en paralelo contra el policía nacional buscado por la Guardia Civil tras irse sin pagar de una gasolinera de Les Alqueries, donde llenó el depósito de su coche particular (dado de baja por embargo) vestido con el uniforme completo de policía, y de un restaurante chino, cuyo dueño ha denunciado que le exhibió la pistola y la placa tras anunciarle que no iba a pagar la cena que ser había comido porque no tenía dinero.

Fuentes oficiales de la jefatura de Policía informaron ayer del doble procedimiento y aseguraron no haber detenido al agente «porque no hay razones para ello». De hecho, el impago en ambos establecimientos sería un delito leve, que no implica arresto ya que se rata de una persona con domicilio conocido y arraigo, dado que la cuantía ni siquiera se acerca al mínimo de 401 euros que limita los delitos leves de los graves, que sí comportan detención.

En todo caso, una vez concluidas las diligencias, serán enviadas a un juzgado para que decida qué hacer con el policía, a quien también se le está instruyendo un expediente disciplinario por varias posibles infracciones al régimen de personal de la Policía Nacional, como son vestir el uniforme policial sin estar de servicio, exhibir la placa y la pistola o dañar la imagen del cuerpo con los simpas. Fuentes policiales dijeron que se investiga si ha protagonizado más impagos en otras gasolineras y restaurantes.

Además, podría ser sancionado por conducir el coche (las cámaras recogen también ese instante), ya que estaba dado de baja.