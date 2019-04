El presunto asesino de Rojales también se niega a declarar ante el juez e ingresa en prisión

La falta de colaboración con la Guardia Civil del detenido en Rojales por la muerte violenta de su pareja, de 39 años, para esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento se mantuvo ayer en el juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde el ciudadano húngaro de 49 años se acogió a su derecho a no declarar y el juez acordó su ingreso en la prisión de Fontcalent. Pese a no prestar declaración oficialmente, el detenido se declara inocente del crimen de su pareja y no reconoce los hechos que le imputan, según fuentes cercanas a la investigación.

El hecho de no prestar declaración ayer por la mañana en sede judicial se debe a que por el momento sólo hay «pruebas indiciarias» y se está pendiente de que se incorporen a la causa diferentes pruebas, como las biológicas y los estudios complementarios solicitados por los forenses que hicieron la autopsia al cadáver de Andrea, según precisaron las mismas fuentes. El detenido, que fue trasladado a primera hora de la mañana de ayer por la Guardia Civil desde la Comandancia de Alicante hasta Torrevieja, fue asistido en su comparecencia en el juzgado de Violencia sobre la Mujer por el abogado José Antonio Pérez y a última hora de la mañana el magistrado acordó, a petición de la fiscal de guardia, su encarcelamiento.

El magistrado acordó para el detenido prisión provisional, comunicada y sin fianza. El detenido está investigado en una causa abierta por un delito de homicidio, según el TSJ. El investigado tampoco quiso prestar declaración en las dependencias de la Guardia Civil de Alicante el pasado miércoles por la tarde. Dicha comparecencia se realizó sin la presencia de intérprete de húngaro, que no asistió a la Comandancia como estaba previsto.