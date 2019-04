Detenido un mediador de seguros por quedarse con el dinero de clientes en Xàtiva

La Policía Nacional detuvo en Xàtiva a un hombre como presunto autor de un delito continuado de estafa. El detenido se habría quedado con el dinero de la póliza de seguro de al menos cinco clientes. Los estafados creían estar asegurados pero algunos de ellos circulaban con su coche sin tener el seguro en vigor, ya que la aseguradora, al no recibir el dinero, les había anulado la póliza, según fuentes policiales. La investigación, a raíz de la cual se han localizado cinco víctimas, se inició en febrero, después de que la Policía tuviese conocimiento de una posible estafa tras advertir que una persona no estaba cubierta por la póliza del seguro que previamente había pagado.

Una vez los clientes solicitaban los servicios para la contratación del seguro del vehículo, hogar y otros, el mediador hacía una propuesta de póliza. Le entregaba entonces una copia de la misma al cliente, le manifestaba que ya estaba asegurado y le solicitaba el pago en metálico. De haber domiciliado el pago del recibo con la aseguradora no habría podido disponer del dinero. La aseguradora, al no haber recibido la cantidad acordada una vez pasado el plazo, la anulaba por impago, un hecho que el cliente desconocía.

Los agentes averiguaron que el sospechoso ya había sido detenido anteriormente por hechos similares y, tras localizarlo y realizar las comprobaciones oportunas, fue detenido como presunto autor de un delito continuado de estafa. Los investigadores han localizado a cinco víctimas, aunque no se descarta la posibilidad de que aparezcan más, por lo que se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento.