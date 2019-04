Una colilla encendida dispara las alarmas de la Ciudad de la Justicia

Sólo unas semanas después de que haya comenzado a funcionar el Cecon, la central de control única que desde la Ciudad de la Justicia controla la seguridad en todas las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana, su eficacia ha sido puesta a prueba con un conato de incendio ocurrido ayer mismo en los sótanos del edificio. ¿La causa más probable? Una colilla encendida que había ido a parar a un carro de una de las trabajadoras de la empresa subcontratada para la limpieza del edificio.

El Cecon recibió la alarma de incendios a las 13.15 horas. El ordenador habilitado para recibir los datos de los 1.784 sensores de humo distribuidos por las sedes judiciales de toda la C. Valenciana registró el incidente en un cuarto ocupado por el personal de la empresa de limpieza, ubicado en el sótano del edificio C, bajo el área que ocupa el Instituto de Medicina Legal (IML). Los operadores del Cecon, conscientes de que esta vez no era un simulacro, sino que todo el sistema de seguridad, que ha costado 3,4 millones a la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo, se estaba probando en una emergencia real, movieron la cámara más próxima y vieron salir humo por debajo de la puerta de esa habitación.

Confirmado el incendio, acudieron varios guardias civiles, mientras todo se preparaba para solicitar la presencia de los bomberos. Al llegar, se toparon con que la puerta estaba cerrada con llave, así que la forzaron y accedieron al interior, donde vieron uno de los carros de la limpieza envuelto en llamas. Uno de los guardias sofocó el conato de incendio con un extintor de los habilitados en el edificio para hacer frente e este tipo de emergencias y a las 13.30 horas se dio por extinguido el fuego.

Una vez superado el improvisado test de seguridad, que se produce solo dos días después de que Levante-EMV publicase en exclusiva las imágenes de la sala de control del Cecon, así como los protocolos y dispositivos de seguridad implementados por conselleria tras el incendio de septiembre de 2017 que dejó al descubierto un gravísimo agujero de seguridad en la sede principal de la justicia valenciana, la Guardia Civil inició una investigación que ha permitido determinar el origen del conato de fuego.



Ceniceros del exterior

Así, se ha sabido que el carro había sido depositado por una de las empleadas a las 13 horas en el cuarto, que cerró con llave para irse tras concluir su jornada. Antes de eso, la trabajadora había estado realizando un itinerario por el edificio y el último punto en su circuito había sido el exterior del inmueble, donde había vaciado en sus bolsas de basura el contenido de las papeleras y ceniceros que hay en las entradas principal, trasera y lateral de la Ciudad de la Justicia. Los agentes han concluido, por tanto, que el origen del fuego fue una colilla mal apagada que fue prendiendo lentamente con los papeles que la rodeaban hasta que el conjunto de desechos combustionó, generando la columna de humo detectado por el sensor.