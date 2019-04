Detienen al rapero Hasel en Benicarló al volver de un homenaje al grapo Paco Cela

El rapero Pablo Hasel fue detenido ayer por la Guardia Civil en un control de tráfico en la provincia de Castellón tras comprobarse que pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura por no haberse presentado a un juicio, según reconoció ante los agentes. Fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron a Efe que la detención del rapero catalán, condenado por enaltecimiento del terrorismo, se produjo a las 18.30 horas en Benicarló.

Al parecer, Hasel reconoció ante los agentes que no se presentó a un juicio donde estaba citado y al cierre de esta edición la Guardia Civil estaba intentando encontrar al juez para comprobar si esa orden de busca y captura sigue en vigor. El pasado mes de septiembre, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rebajó a 9 meses y un día la condena de dos años y un día de cárcel al rapero por alabar en Twitter a ETA y a los Grapo, al no estar ya activas estas organizaciones, lo que le evitaba ir a prisión por esta causa al no superar los dos años, si bien tiene pendiente otra de dos años de cárcel por el mismo delito.

Al revisar la sentencia que le impuso la sección primera de lo Penal, con un voto particular discrepante de una magistrada que consideró que le amparaba la libertad de expresión, la Sala de Apelación advirtió de que los tuits analizados «no encajan dentro de la libertad de expresión», ya que rezuman «violencia» y una «banalización del terrorismo». Sin embargo, y a la luz de la doctrina del Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los magistrados que revisaron la sentencia consideraron que concurren ciertas causas que «atenúan la responsabilidad penal» del rapero y por ello acordaron rebajarle la pena.

La entidad Llibertat Pablo Hasel informó en su cuenta de Twitter de la detención, que se produjo cuando el rapero volvía del recibimiento al histórico preso del Grapo José Francisco (Paco) Cela Seoane, que dejó el jueves la prisión valenciana de Picassent tras cumplir más de 30 años de condena. Paco es hermano de Jesús (Suso) Cela Seoane, otro histórico dirigente de esta organización de extrema izquierda que salió de prisión en 2013, en su caso tras 23 años de condena. Ese año Suso fue el encargado de ejercer como anfitrión del etarra Domingo Troitiño a su salida de la cárcel coruñesa de Teixeiro, después de que la Audiencia Nacional anulase la aplicación de la doctrina Parot.

Paco, de 55 años de edad, cumplía condena tras ser detenido en junio de 2007 en Barcelona junto a otros cinco activistas dentro de una operación para desarticular la estructura clandestina del PCE(r)-Grapo. Cuando fue arrestado, había salido hacía poco de la prisión de Daroca, en Zaragoza, donde se había declarado en huelga de hambre a finales de 1989 y había tenido que ser ingresado en el hospital.

Diversos grupos anarquistas y antifascistas organizaron el homenaje de ayer en Castelló a Paco Cela, a quien reconocen como un referente y del que elogian sus textos escritos desde prisión.