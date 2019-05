"Si no quieres que tu mujer ni nadie se entere: 600 euros". La mala conciencia no era el único cargo al que se enfrentaban 80 personas que desde el mes de febrero de 2018 denunciaron ante el Cuerpo Nacional de Policía ser víctimas de chantajes. Una investigación ha permitido desmantelar un entramado criminal dedicado a extorsionar a las víctimas a cambio de silenciar sus infidelidades.

La organización se publicitaba a través de páginas web de contactos para adultos. Las víctimas contactaban con las mujeres y estas les invitaban a continuar la conversación por teléfono y concertar una cita sexual. Tras una conversación de alto voltaje, los denunciantes recibían llamadas y mensajes en las que se les exigía dinero para costear el tiempo de la llamada. En el caso de quienes habían acordado un encuentro, la suma de dinero era más alta.

La organización amenazaba con acudir a ver en persona a la víctima, así como informar a sus familiares de la utilización de páginas web de contenido sexual o de la contratación de servicios de prostitución. En algunos casos, incluso, intimidaban a las víctimas asegurando que tanto ellas como sus familiares podían sufrir algún daño.

Para aumentar la presión, la organización obtenía datos de carácter personal mediante el uso de ingeniería social, además de utilizar imágenes de personas musculadas en los perfiles de WhatsApp desde los que proferían las amenazas. "Me voy a ver obligado a ir a por ti", "vas a pagar de una forma u otra", "me duele que voy a tener que joder a tu familia por tu culpa" o "si sigues mis pasos, si no quieres que tu mujer ni nadie se entere: seiscientos euros", son algunos de los mensajes que recibían las personas víctimas de la 'sextorsión' (extorsión de carácter sexual).

Bajo una gran presión, las víctimas desembolsaban grandes cantidades de dinero en las cuentas bancarias de la organización que, según concluye la investigación policial, llegó a obtener más de 100.000 euros gracias a la presunta comisión de los delitos de extorsión.

La investigación de la Policía Nacional permitió identificar a las 80 víctimas, a los titulares de las cuentas bancarias y a las personas que retiraban dinero de las cuentas de la organización sin figurar como titulares, lo que permitió la puesta en marcha del operativo que ha terminado con 19 detenciones en Valencia, a las que siguieron otras cuatro en Teruel y Valencia.

La Operación Mistral, que es como se ha bautizado a este dispositivo, ha permitido esclarecer 80 denuncias por 'sextorsión' interpuestas en 24 ciudades distintas, entre ellas: Alicante, Castelló, Elx y València.