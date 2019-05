La madre que ha abandonado a su bebé en Murcia: "Es una decisión muy difícil"

La madre que en la tarde de este miércoles ha abandonado a su bebé recién nacida de solo tres días en la calle Las Cortes de San Javier ya ha sido localizada por agentes de la Policía Local gracias a una serie de números identificativos que se encontraba en el cordón umbilical que todavía portaba la menor.

Esta serie de números ha permitido a los profesionales sanitarios del Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor averiguar que la madre, de 23 años de edad y de origen hondureño, dio a luz a su hija el pasado domingo 19 en el propio hospital de San Javier. La bebé apareció en un portal de la calle Las Cortes, número 28, dentro de un carricoche, vestida y en buen estado de salud.

La niña fue localizada por una vecina del mismo edificio que pensó, en un primer momento, que la madre de la criatura estaba averiguando "si los pisos más altos del bloque estaban desocupados", ya que asegura a este periódico que normalmente viven 'okupas'. Pero Sanai, la mujer que halló a la bebé, se dio cuenta de que estaba abandonada al ver cuatro pañales y una nota, la cual decía que "es una decisión muy difícil y sé que quien la encuentre la va a cuidar bien", explica la vecina.

Asimismo, explicaba en la nota que no encontraba la forma de poder mantenerla y creía que de ese modo alguien se haría cargo y estaría mejor, explicó un agente de la Policía Local.

En los mismos términos que explicó en la citada nota la joven lo relató posteriormente a los agentes además de comentar que no reside en San Javier sino en Cartagena, donde también se encuentra su madre, aunque no vive con ella, como tampoco con el padre del bebé, con el que no tiene relación alguna.

La niña se encontraba dentro del local, junto a la escalera del bloque, y desde el primer momento no dejaba de llorar, apunta la mujer que la ha encontrado, que tiene cuatro hijos y asegura que no le hubiera importado "quedarme con la niña". Tras avisar a uno de sus hijos, ha llamado a la Policía Local para que se hicieran cargo de la menor.

Los agentes, al llegar al lugar, han solicitado una ambulancia y el Coordinador médico de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha movilizado una Unidad Móvil de Emergencias. Los sanitarios atendieron 'in situ' a una niña de tres días que se "encuentra bien y no presenta enfermedad alguna" y posteriormente ha sido trasladada al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor quedando ingresada en el servicio de pediatría, donde han podido identificar a su madre a través de la serie de números de su cordón umbilical.

Fuentes municipales apuntan que la madre, que ha sido localizada en San Javier, pudo haber recibido el alta hoy mismo del hospital.

La madre se encuentra en dependencia policiales y será trasladada hasta el cuartel de la Guardia Civil en San Javier.



La Comunidad se hace cargo de la menor

Desde la Consejería de Familia han confirmado que la Comunidad Autónoma se hará cargo de la guardia y custodia de la bebé de tres días a través del Servicio de Protección de Menores. La menor recibirá previsiblemente el alta mañana en el Hospital de Los Arcos ante el buen estado de salud que presenta y será trasladada "en una primera instancia a un centro de menores o casa cuna", donde son acogidos los bebés con poco tiempo de vida, o también se está estudiando la posibilidad de que sea acogida en una familia-canguro de forma temporal. Esta posibilidad se da cuando el menor acogido tiene menos de seis años, según detallan desde la Consejería.