Los delitos sexuales se disparan un 30 % en la Comunitat Valenciana

La tendencia alcista de los delitos contra la libertad sexual, que empezaron a aumentar a finales de 2017, en coincidencia con la campaña del 'metoo' y el juicio por el caso de La Manada de Pamplona, se mantiene, al menos en la Comunitat Valenciana, donde en este primer trimestre de 2019 crecieron casi un 30 %. Los mayores incrementos, que en la comparativa a año completo entre 2017 y 2018, se los llevó València, con una subida del 90,5 % solo de las violaciones, se han registrado en estos primeros tres meses del año en Orihuela (400 %, al pasar de 1 a 5), Castelló (200 %), Alzira (100 %, al pasar de 0 a 4), Santa Pola (100 %, con nueve denuncias frente a ninguno en 2018), Paterna (66,7 %), Benidorm (40 %) y València (23,7 %).









En frente, ciudades como Gandia o Torrent, donde se ha producido un descenso del 50 %. Los expertos insisten en que no es que haya habido una subida alarmante de los hechos delictivos, sino que las víctimas se sienten más amparadas judicial y socialmente, por lo que más mujeres dan el paso de denunciar los ataques sexuales, sean del tipo que sean.Respecto al resto de los delitos, la criminalidad global sigue subiendo (1,7 % en la C. Valenciana), confirmando la mala noticia del año pasado, cuando se produjo el primer incremento después de toda una década de descensos ininterrumpidos, con un ascenso del 5,2 %. En este primer trimestre, los que se han disparado, con un 120 %, han sido los homicidios, al pasar de 5 a 11. Los robos en domicilios, por contra, han bajado un 10,5 % en la C. Valenciana y un 5 % en el Cap i casal.