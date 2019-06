Violencia machista: "¿Qué habrían hecho si me hubiera matado? ¿Fijarse también en si yo tenía o no papeles?"

Violencia machista: "¿Qué habrían hecho si me hubiera matado? ¿Fijarse también en si yo tenía o no papeles?"

María [nombre ficticio, como el resto de datos personales que aparecen en esta crónica] vive en un terror constante. ¿Por la agresión de la que ha sido víctima por parte de un hombre que la amenazó incluso con matarla? No. Su temor es a cruzarse con un policía, porque fue un policía quien evitó que denunciara esa misma agresión al detenerla en ese instante y priorizar abrirle un expediente de expulsión cuando vio que estaba en España sin documentación.

Ocurrió en la comisaría de Xirivella, el pasado 3 de mayo, según ha venido publicando Levante-EMV tras la denuncia pública de la asociación València Acoge. María ni siquiera quería participar en esta entrevista. Accede, finalmente, porque sabe que es la punta visible de un iceberg en el que están «muchas más personas como yo. Cuando llegué a la comisaría, me enfrenté con la triste realidad de todos los inmigrantes, y es que les preocupa más la documentación que tienes que lo que te haya pasado. Solo les preocupó que yo era una indocumentada. Jamás pensé que no me fueran a proteger».

María recurrió a la policía después de que el casero de un amigo suyo la insultara, le pegara y la amenazara con dos cuchillos. «Me sentí muy asustada, muy nerviosa, creí realmente que me iba a matar [María no puede contener las lágrimas, pero lucha por mantener la entereza para continuar con el relato]. En ese momento solo pensé en buscar ayuda y confiar en la policía, que está para guardar a las personas. Vi la muerte muy cerquita...».

Llegó hace unos meses desde Honduras. Con el alma partida, dejó atrás a sus hijos, al cuidado de su madre, y a una familia hipotecada para reunir el dinero que le permitiera viajar a España en busca «de un futuro mejor para mis hijos, para que puedan salir de allí sin acabar siendo víctimas de las maras». Cuando vio los cuchillos ante sus ojos, recordó que «en mi país se mata por nada».

Varios miembros de su familia muy cercanos a ella han sido asesinados. Es un terror real. Una violencia extrema, cotidiana y absoluta. Cuando los 'mareros' matan a alguien, sus familiares solo pueden llorarlo, enterrarlo y guardar silencio. Dicen en Honduras que «si hablas, te matan; si miras, te matan; si escuchas, te matan... Y luego van a por tus mujeres, tus hijos, tus mayores...». Solo en los dos primeros meses de 2019, el país registró 526 homicidios.

La legislación española no contempla la violencia de las maras, de los narcos y del crimen organizado en general como razón para conceder el asilo político. Solo se admite cuando la persecución es por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.



Desamparo

Lo que pasó en comisaría, María lo tiene muy claro, por mucho que la Delegación del Gobierno argumente que hay «contradicciones» entre su versión y la de la Policía. «No es cierto que me dejaran denunciar.

Entramos mi amigo y yo y le contamos al policía que me habían pegado y amenazado con los cuchillos. Me pidió la documentación y salí al coche a recoger la copia de mi pasaporte. Lo entregué y a los pocos minutos llegaron los policías de inmigración y me sacaron de allí. Me llevaron a la tercera planta y me dijeron que iban a poner en marcha la expulsión.

No me dejaron ni siquiera acabar la denuncia». Su amigo la finalizó y ella tuvo que ir días después al juzgado de guardia a denunciar. Esa es la clave: denunciar en un juzgado y no en una comisaría.

«Cuando me dijeron que me iban a expulsar, rompí a llorar y les dije que no lo veía justo, que yo había acudido a ellos en busca de ayuda y, en vez de darme protección, me abren una orden de expulsión. Les dije: "¿Qué habrían hecho entonces ustedes si ese tipo me hubiera matado? ¿También habría sido fijarse si la persona muerta era una persona sin papeles?". Me miraron sin hacer ni un gesto y se quedaron callados».

Ahora, asegura, le queda «un tremendo temor y una gran inseguridad. Cada vez que veo a un policía, creo que viene a por mí. Si estoy en mi casa y escucho el timbre, la puerta, un ruido en la calle?, me creo que vienen a por mí. Ya no soy la misma persona que venía con sueños, ilusiones?

Sólo unos días antes de que pasara esto, recuerdo que iba paseando, me sentía segura, bastante feliz, podía andar por la calle sin miedo, con mi móvil? Todo era perfecto. Y pensaba: «Me gustaría esto para mis hijos, esta vida de libertad y de seguridad. En nuestro país, eso no se puede». Y ahora todo ese sueño se ha roto», lamenta. Si la Delegación del Gobierno no lo frena, María será devuelta a Honduras en un plazo máximo de seis meses que vence el próximo 3 de noviembre.