"Estoy acobardada, así no se puede vivir en l'Alquerieta"

El nuevo tiroteo registrado ayer en el barrio de l'Alquerieta ha indignado a muchos residentes, que lamentan la mala imagen que se proyecta del mismo. «Esto parece Falcon Crest», relató una vecina, mientras otra que vivió de cerca el altercado no dudaba en reclamar a las autoridades «menos palabras y más hechos». «Estoy acobardada, así no se puede vivir, tienen que hacer algo porque lo que estamos pasando ahora no lo hemos pasado nunca», comentó quejosa, mientras señalaba que había optado por bajar las persianas de su vivienda para evitar cualquier sorpresa. «Cuando disparan una bala no sables donde va», dijo.