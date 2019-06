Tiroteo en Alzira: Otra reyerta familiar en l'Alquerieta acaba con dos heridos y seis detenidos

Una discusión entre miembros de una misma familia acabó ayer a tiros en el barrio de l'Alquerieta de Alzira con dos mujeres heridas de bala y seis detenidos, entre ellos el autor de los disparos. La refriega se produjo en torno a las 10.45 horas en la calle General Prim, donde viven los principales implicados a escasos metros de distancia entre sí, aunque, según ha podido saber Levante-EMV, había tenido como preludio unas horas antes un enfrentamiento entre ambos, tío y sobrino, en un bar próximo durante el que, al parecer, el segundo increpó, amenazó -«hoy es el día que te voy a matar», relatan algunos testigos que dijo- e incluso llegó a golpear en la cara a su pariente.

Éste regresó a casa y fue cuando, unas horas después, observó que su sobrino se dirigía con dos mujeres -su esposa y una cuñada- hacia su vivienda en actitud amenazante -algunas fuentes señalan que el varón portaba un arma y sus acompañantes un martillo y un cuchillo-, se retomó brevemente la discusión y efectuó un primer disparo desde el interior y poco después, ya en la calle, volvió a accionar el arma. Como consecuencia de los disparos resultaron heridas las dos hermanas, de 40 y 43 años, ambas en un brazo, aunque las lesiones no revisten gravedad, según fuentes sanitarias.

Un vecino de la calle Luchana que escuchó pedir ayuda a una de ellas desde el suelo trasladó a la herida en su vehículo al Hospital de la Ribera, muy próximo al barrio de l'Alquerieta. «Cuando he salido de casa he visto a una mujer tirada en el suelo gritando 'al médico' al médico' y la he llevado al hospital», relató. Poco después, una unidad del SAMU atendía in situ a la segunda mujer herida y después la evacuaba al hospital.

Las patrullas de la Policía Local fueron las primeras en llegar a l'Alquerieta tras recibir el aviso del tiroteo y practicaron inicialmente tres detenciones, entre ellas la del autor de los disparos, de 57 años, que confesó los hechos y se entregó. También arrestaron a su esposa y a una hija. El Cuerpo Nacional de Policía se hizo cargo de la investigación y, en la misma mañana de ayer, practicaba otras tres detenciones de la familia contra la que se dirigieron los disparos. Sobre la mesa acusaciones de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y amenazas, en función del grado de implicación de cada uno. Las fuerzas de seguridad consiguieron recuperar el arma con la que se habían efectuado los disparos.



Palomos requisados

Todo apunta a que tanto la primera discusión como la que acabó con dos personas heridas de bala están relacionadas con la venta tiempo atrás de unos palomos deportivos por parte de un hijo del autor de los disparos a un hijo de su sobrino. Las aves fueron intervenidas por la Guardia Civil al comprobar que habían sido robadas y han dejado al comprador encausado y pendiente de juicio. Ese era supuestamente el motivo de los reproches en la discusión que se produjo a primera hora de la mañana en un bar de la barriada.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona en que se produjo el tiroteo, en la confuencia de las calles General Prim y Luchana con Numancia, en busca de pruebas y hasta que, en presencia de los principales implicados, pudo practicar sendos registros. El Cuerpo Nacional de Policía desplegó a última hora de la tarde de ayer unidades de prevención y reacción (UPR) para evitar posibles altercados en el barrio de l'Alquerieta.