El abogado de La Manada abre la puerta a recurrir la condena al Constitucional

El abogado defensor de los cinco condenados de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha manifestado este sábado de que, una vez lea la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que eleva las condenas para a 15 años de prisión por un delito continuado de violación a sus defendidos, valorará con sus clientes plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

"Vamos a ser prudentes, vamos a primero leer la sentencia, ver los argumentos que se exponen por el TS y a partir de ahí valorar si se plantea un recurso ante el TC o no", ha declarado a los medios en la mañana de este sábado en el centro penitenciario Sevilla I, antes de criticar lo que "muchos políticos" han hecho a lo largo de todo este proceso, "comentar los fallos sin leer la sentencia".

Martínez se ha manifestado de esta forma después de que el TS haya revocado este viernes la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y elevado las condenas para los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación, admitiendo así los recursos de la Fiscalía, la víctima y las acusaciones populares que ejercen el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la prisión Sevilla I, donde ha intentado visitar a sus defendidos, aunque no ha podido tramitar a tiempo el permiso para ello, Martínez ha criticado que en este caso "la normalidad brilla por su ausencia", para indicar que "no es normal que te detengan sin comunicar la sentencia, sin un mínimo plazo, que puede ser de 24 horas, 72 o una semana".

Ha defendido en todo momento que ninguno de los cinco miembros de La Manada tenía intención de huir de la justicia, para indicar que las familias están "destrozadas" por este caso".

No se ha pronunciado sobre el traslado de los cinco a otra prisión, que se realizará en los próximos días, al ser Sevilla I un penal sólo para cumplir penas menores, pero sí ha entendido que "siempre van a esta relativamente cerca de la ciudad, en función de que así lo prescribe la Ley, salvo que para este caso haya una excepción mas".

Sobre el recurso que puede plantear, ha incidido en que "primero hay que leer la sentencia, sólo tenemos el fallo, y no quiero hacer como muchos políticos han hecho, comentar el fallo sin leer la sentencia".

Lee el fallo del Tribunal Supremo

Además del delito de agresión sexual, el tribunal ha condenado a Guerrero a dos años más por un delito de robo con intimidación al quedarse con el móvil de la joven tras la agresión, unos hechos por los que sin embargo fue condenado anteriormente a una multa por hurto.

Ha querido "trasladar a la sociedad el respeto al derecho de defensa", indicando que en este caso ha estado "dentro de los cauces y de la máxima deontología profesional, que en ningún caso he superado", lamentando "esa crítica que he visto frente a mi actuación profesional, que no deja de sorprenderme".

Sobre la posibilidad de que esta sentencia influya en casos similares ya que sus defendidos serán juzgados por unos hechos sucedidos en Pozoblanco (Córdoba), ha indicado que "es un tema totalmente diferente a éste, y no hay que pensar que como les han condenado en Pamplona también hay que condenarles en Pozoblanco".