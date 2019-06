Se enfrenta a 8 años de cárcel por violar a una mujer dentro de su furgoneta

Al mismo tiempo que el Tribunal Supremo elevaba las penas de nueve a quince años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a los miembros de 'La Manada', la Audiencia Provincial de València juzga a un hombre por un delito de abuso sexual -y no agresión sexual- por violar a una mujer de 30 años dentro de una furgoneta, en el valenciano barrio de San Jorge, aprovechando que la víctima estaba ebria y dormida. En su caso el Ministerio Fiscal solicita una pena de ocho años de cárcel por un delito de abuso sexual con acceso carnal (violación).

El acusado, de nacionalidad ecuatoriana, reconoció en el juicio haber tenido sexo con la mujer esa noche, aunque alegó que fueron relaciones consentidas. No obstante, de sus propias declaraciones se desprende que ese supuesto consentimiento de la mujer no se produjo. Por un lado, admitió que ella «bebió mucho, pero no demasiado», para acto seguido explicar que junto a una amiga la acompañaron al baño a vomitar, y después la llevaron a su furgoneta «para que durmiera».

«Pasados quince minutos, el procesado, con ánimo libidinoso, volvió a la furgoneta y estando la joven profundamente dormida, prevaliéndose de esta circunstancia, le bajó el pantalón y la penetró vaginalmente hasta eyacular», según el relato de hechos de la Fiscalía. Por su parte, el acusado se justificó diciendo que regresó a la furgoneta porque ella se lo había pedido antes y alegó: «Entendí que ella quería porque abría las piernas».

Su declaración contrasta con las manifestaciones realizadas durante la fase de instrucción, cuando confesó que ella estaba dormida y él le bajó el pantalón.

Los hechos se produjeron el 12 de mayo de 2018 después de que varios compatriotas ecuatorianos se reunieran en una explanada del barrio de San Jorge, junto a Benetússer, para cenar y tomar alcohol. Ya de madrugada fue cuando el ahora acusado se separó del grupo y violó presuntamente a la mujer que estaba acostada en su furgoneta. La víctima, que sufre un trastorno de adaptación con ansiedad mixta, ni siquiera reconocía a su agresor al recordar únicamente tener a alguien encima, «dolor y que no podía moverme».