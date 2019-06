Unos alumnos de un colegio de Palma posan haciendo el saludo fascista

"Los alumnos que se hicieron la foto que ha provocado la polémica en las redes sociales han pedido disculpas al director y a toda la escuela por un comportamiento del que no se sientes orgullosos. Han aprendido la lección y aseguran que no volverá a pasar". Este texto ha sido hecho público por el centro Aixa-Llaüt tras el debate abierto por la fotografía que se hicieron algunos de los jóvenes que acuden a este colegio haciendo el saludo fascista junto a banderas españolas.



Este anunció, difundido a través de Twitter, va acompañado de un texto, presuntamente redactado por uno de esos alumnos, en el que pide disculpas al director de Llaüt, Carlos Beltrán: "quería pedirle perdón por el lío que se ha montado por lo de la foto y lamento las molestias que hayamos podido ocasionar, no volverá a pasar".





Por su parte, la conselleria de Educación ha informado de que va a enviar a un inspector al centro para averiguar lo sucedido y en qué contexto de realizó la foto de la polémica.La fotografía abrió una fuerte polémica y llevó al propio centro a anunciar la adopción de "mientras que desde el sindicato STEI se reclamó, tanto al colegio como a la conselleria de Educación, la apertura de una investigación para determinar si los jóvenes estaban acompañados de algún docente en el momento de tomarse la imagen.Ante la polémica desatada, desde el colegio Aixa-Llaüt se aseguró a través de Twitter que la foto no había sido distribuida por ningún miembro de su personal del centro "porque es totalmente contraria a nuestros valores democráticos y nuestro código ético". "El enaltecimiento del fascismo no se enseña en nuestras clases", se afirma.