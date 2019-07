Intenta matar a su exnovia tras agazaparse bajo la cama durante horas en Dénia

Una mujer de 26 años y su madre, de 43 años, resultaron heridas ayer de madrugada al ser apuñaladas en una vivienda de Dénia por el excompañero sentimental de la más joven, en un nuevo episodio de violencia machista que se produce tras el asesinato de una mujer en Elx -la quinta víctima mortal este año en la Comunitat Valenciana- y el intento de asesinato de otra en el Perellonet, evitado por la intervención de un vecino de la víctima, que arrancó literalmente al agresor de encima de la mujer cuando la apuñalaba con un destornillador de grandes dimensiones.

El presunto agresor de Dénia, de 32 años, bebió salfumán para tratar de quitarse la vida y fue arrestado por la Policía Nacional en su domicilio. Las dos mujeres se encuentran estables y no se teme por su vida. Los hechos ocurrieron pasadas las cuatro de la madrugada en una vivienda situada en el 116 del Paseo del Saladar y a la Policía Nacional no le constan denuncias previas por malos tratos, lo que, obviamente, no significa que no existieran.

La joven, de 26 años, llevaba siete meses separada del ahora detenido. Durante la madrugada de ayer, el supuesto agresor se coló en la vivienda de su exnovia a través de la ventana y, una vez dentro, se escondió debajo de una cama, donde esperó, agazapado, la llegada de su exnovia.

Según ha podido saber Levante-EMV, la chica, su madre y dos primas, en compañías de varios menores -hijos de las tres más jóvenes-, habían salido a tomar un helado. Regresaron pasada la una de la madrugada y se fueron directamente a la cama.

Oculto en la oscuridad

Fue a las cuatro de la madrugada, aproximadamente, cuando la prima que dormía en la misma habitación que la víctima escuchó ruidos extraños bajo la cama de esta y se levantó para ver qué sucedía. Al verse descubierto, salió de su escondrijo y comenzó a acuchillar a su exnovia, quien trató de defenderse anteponiendo ambos brazos. La madre, alertada por los gritos, entró en el cuarto y salió en defensa de su hija, por lo que también le propinó una cuchillada.

Después, se dio a la fuga y regresó a su domicilio, en la calle Diana de la capital de la Marina Alta, donde trató de quitarse la vida bebiendo «una importante cantidad de salfumán», según fuentes policiales.

La Policía Nacional acudió a la casa de las mujeres tras una llamada de emergencia al 112 y, al llegar, se encontró a dos de ellas pidiendo ayuda desde un balcón. Los agentes subieron a la casa y auxiliaron a las heridas, las cuales les explicaron lo ocurrido. Entonces, una patrulla se trasladó hasta la casa del agresor, donde lograron arrestarle después de que ingiriese «una importante cantidad de salfumán».

La joven recibió heridas en los brazos y en el omóplato, mientras que su madre presentaba una lesión punzante a escasos mílímetros del corazón. La madre también se encuentra estable y su lesión es leve pese al punto donde la recibió.

Las dos mujeres fueron trasladadas al hospital de la localidad, igual que el detenido, sin que ninguno de los tres corra riesgo de perder la vida, según las mismas fuentes.

El que se encuentra en estado más grave, no obstante, es precisamente el agresor, como consecuencia de las quemaduras sufridas a lo largo del aparato digestivo por la ingesta de salfumán.

Así, él permanece en la UCI del hospital dianense, mientras que su exnovia recibió el alta ayer tarde y su madre permanece ingresada en una habitación.