La Policía tardó en detectar el suicidio porque "el objetivo no era vigilarle a él"

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, afirmó ayer que el lapso de 19 minutos que tardó la Policía Nacional en descubrir que el joven marroquí interno en el CIE se había suicidado no obedece a que la plantilla «no sea la óptima» sino al hecho de que «el objetivo de la vigilancia no era él; la vigilancia no era del interno, sino para proteger al interno». Fulgencio insistió en que el chico había sido aislado del resto del grupo «para protegerle de los demás, precisamente, porque después del incidente con los otros internos estaba nervioso y triste».

En todo caso, mantuvo que «nadie había dictaminado una situación de riesgo de que el interno pudiese atentar contra su propia vida, más allá de la tristeza. Y había sido evaluado por los médicos». Fulgencio admitió que «con un mejor centro de extranjeros, tendríamos mejores condiciones de seguridad», aunque, recordó, la remodelación «prioritaria» de Zapadores «pasa por aprobar los presupuestos».