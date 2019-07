Investigan si el ladrón oculto bajo la cama ya había robado antes en el piso

Encontrar a un desconocido armado con un cuchillo debajo de la cama de madrugada es terrorífico, pero saber que podría haber estado entrando antes de manera impune en la vivienda supera cualquier pesadilla. Precisamente eso es lo que investigará ahora el grupo de policía judicial de la comisaría de Abastos, en València, después de saber que las dos jóvenes sospechan que el ladrón al que una de ellas se topó bajo su cama en la madrugada del miércoles, tal como publicó ayer en exclusiva Levante-EMV, ya había estado en el piso con anterioridad.

Las dos chicas han comentado con conocidos suyos que en las semanas previas al suceso del miércoles habían echado de menos objetos en la vivienda, pero al no encontrar nada revuelto ni las cerraduras forzadas, no supieron encontrar una explicación razonable, de manera que simplemente no denunciaron.

Sin embargo, una vez ocurrido el incidente con el desconocido, y sabiendo que les había robado sendas carteras en esa incursión nocturna, han llegado a la conclusión de que el ladrón ya había estado antes en el piso, que ocupa una primera planta, y del que se habría llevado una cámara fotográfica y otros efectos en distintas 'visitas'.

La hipótesis no es descabellada, si se tiene en cuenta que el acceso al piso no presenta demasiadas dificultades para un especialista del escalo, la modalidad delictiva que permite a los ladrones de viviendas acceder a las mismas trepando por las fachadas de los inmuebles utilizando elementos que sobresalen de las mismas.

En este caso, el establecimiento que ocupa el bajo comercial sobre el que se sitúa la vivienda asaltada está cerrado con una reja metálica que dispone de algunos elementos que esa escalada hasta una repisa y un balcón de la primera planta.



Un robo anterior

Pero es que, además, los vecinos han recordado que «al anterior inquilino ya le entraron a robar hace unos meses». En aquella ocasión, al parecer, el caco se coló por el portal y después accedió a la vivienda trepando por el patio interior tras salvar una puerta que comunica con el portal.

Tal como adelantó ayer este diario, el ladrón fue descubierto por una de las dos chicas que viven de alquiler en ese piso desde hace dos meses, cuando, al despertarse de pronto en mitad de la madrugada, sobre las 6.00 horas, le salió de debajo de su cama un desconocido armado con un cuchillo en el momento en que puso los pies en el suelo para ir al cuarto de baño. Tras superar el susto inicial, y al verse amenazada con el arma, la joven atendió la única petición del desconocido: que le abriese la puerta de la calle para huir. Al parecer, se había colado escalando la fachada y, cuando fue a salir, no pudo porque la puerta de la calle estaba cerrada con llave y esta no estaba insertada en el bombillo.

Todo apunta a que el ladrón había intentado salir un par de horas antes. Así se desprende del testimonio de un vecino que escuchó golpes en la pared a las cuatro, pero creyó que era su vecina recriminándole el volumen de su móvil, así que lo bajó. Los ruidos cesaron y él lo entendió como una confirmación.