La mujer acuchillada en Dénia retira la denuncia por amenazas a la hermana de su expareja

La mujer acuchillada en Dénia por su expareja ha retirado la denuncia por amenazas contra la hermana de éste, por lo que la causa abierta a su excuñada se archivó y no fue necesario celebrar el juicio rápido por delito leve de amenazas el pasado jueves.

El excompañero de la denunciante, de 32 años, falleció tras beber salfumán después de apuñalar la semana pasada en Dénia a su exnovia, de 26 años, y a su exsuegra, de 43. Posteriormente se abrió una causa contra al hermana del agresor por haber proferido presuntamente amenazas de muerte a la joven apuñalada y esta finalmente se ha archivado también.

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles en Dénia a una mujer de 40 años, hermana del presunto agresor fallecido, tras ser denunciada por amenazas por la joven que fue pareja de su hermano, quien además aseguró que intentó agredirlas a ella y a su madre. Tras tomarle declaración y negar la acusación quedó en libertad.

«Hoy he cogido las cenizas de mi hermano y no me voy a Rumanía sin haceros daño a ti y a tus hijos». De esta forma tan amenazante se dirigió la detenida a la joven apuñalada por su exnovio, según se recoge en la denuncia presentada ante la Policía el pasado miércoles y que la víctima ya ha retirado.

Incidente

La joven, madre de dos niños de 7 y 9 años fruto de una relación anterior, relató a la Policía Nacional que el pasado miércoles, sobre las dos de la tarde, salía con su madre de un supermercado de Dénia cercano a su domicilio, en el paseo del Saladar, y una vez en la calle vieron frente al portal de su casa a tres mujeres. Dos de ellas eran hermanas de su exnovio y la tercera una amiga. Una de las hermanas, según la denunciante, le amenazó de muerte e intentó agredirla a ella y a su madre, que salió en su defensa, como la semana pasada cuando ambas fueron apuñaladas en su domicilio tras esconderse el agresor debajo de la cama de su ex.

Las amenazas y empujones se repitieron en un momento de gran tensión. La joven denunció que su excuñada le dijo que quería matarla por no haber retomado la relación con su hermano y le advirtió en tono amenazante de que si estuviera en Rumanía no estaría viva. «Os voy a hacer sufrir», le dijo la hermana del fallecido, en referencia a la joven y a sus hijos.

El incidente concluyó sin daños personales, pero la joven que fue apuñalada la semana pasada no dudó en presentar una denuncia y la Policía Nacional acudió a la vivienda donde vivía el hombre que bebió salfumán para quitarse vida tras la doble agresión. Allí procedió a detener a la excuñada de la denunciante y tras llevarla a la Comisaría de Dénia le tomaron declaración y la dejaron en libertad, con la obligación de acudir el jueves a un juicio rápido en los juzgados de Dénia, vista que no prosperó al retirar la denuncia la expareja de la víctima. La hermana del fallecido negó ante la Policía que hubiese amenazado de muerte a su excuñada y aseguró que únicamente se dirigió a recoger las cenizas de su hermano.

El fallecido estaba obsesionado con retomar la relación sentimental con la joven pese a llevar un año separados. La joven declaró a la Policía que no le denunció pero rompió la relación porque sufría malos tratos y en alguna ocasión le amenazó de muerte.

El exnovio se escondió debajo de la cama tras entrar en casa de ella cuando la familia estaba cenando fuera y tras ser descubierto de madrugada apuñaló a su exnovia y a su exsuegra.