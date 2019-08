Estafa casi 4.000 euros a una amiga que le dio dinero para unas reformas que no hizo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 43 años, de origen español, como presunto autor de un delito de estafa, tras al parecer cobrar 3.950 euros para comprar material para hacer una reforma en un domicilio de una amiga.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento que una mujer había entregado a un amigo 3.950 euros para que comprase material para una reforma que iba a hacer en su domicilio, que finalmente no realizó.

Durante las investigaciones, los policías tuvieron conocimiento que la víctima quería hacer unas reformas en su domicilio y se lo dijo a un amigo, que fue a la vivienda a tomar medidas, así como le hizo entrega de 3.950 euros para que comprase material y fijaron comenzar las mismas en marzo.

Al llegar marzo y no iniciar las obras, la víctima habló con su amigo comentándole éste que estaba enfermo. Transcurrido un tiempo y al ver que éste no comenzaba trató de comunicarse con él, para que le devolviese el dinero, pero ya no le contestaba las llamadas telefónicas e incluso la bloqueó en las redes sociales.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes averiguaron la identidad del sospechoso que tras presentarse en dependencias policiales fue detenido como presunto autor de un delito de estafa.



El detenido, con antecedentes policiales, tras ser oído en declaración fue puesto en libertad, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuese requerido