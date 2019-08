Detenido tras intentar degollar a un desconocido en el centro de València

A pocos metros de la Jefatura de la Policía Nacional de València, y sin mediar palabra alguna con su víctima, un joven acuchilló el miércoles por la tarde en el cuello a un desconocido que caminaba tranquilamente por la acera en el cruce de calle Guillem de Castro con la calle Cuenca. Gracias a los comerciantes de la zona, que taponaron la herida con toallas hasta la llegada de la ambulancia del SAMU, el herido, un hombre de 53 años logró salvar la vida.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron al presunto autor de este ataque con arma blanca, sin motivo aparente, en las inmediaciones gracias a la colaboración ciudadana. El detenido, de 22 años y nacionalidad colombiana, no ofreció resistencia. De hecho, después de intentar degollar a su víctima tiró el cuchillo junto a un contenedor próximo y siguió caminando como si nada hubiera pasado.

La agresión se produjo en torno a las 17.45 horas de ayer en la esquina de la Guillem de Castro con la calle Cuenca. Al agresor no pareció importarle que a solo unos metros se encontrara la Jefatura de Policía Nacional ni ser visto por varios testigos que a esa hora estaban en la calle y terrazas de los locales de la zona.

Todos los testigos coinciden en que no hubo discusión previa entre la víctima y su agresor, ni siquiera llegaron a intercambiar palabra alguna. El joven atacó directamente al viandante en el cuello con un arma blanca y se marchó caminando como si no fuera con él. Al parecer, no se conocían, aunque la Policía Nacional todavía investiga el móvil de la agresión.

Una ambulancia del SAMU acudió al lugar y logró estabilizar al herido, con un corte en el cuello. La víctima, de 53 años, fue trasladada al hospital en estado grave.