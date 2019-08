"La avioneta ha impactado con el avión por debajo, encima de mi casa"

Consternación entre los vecinos de Inca por el accidente aéreo entre una avioneta y un helicóptero que por el momento ha dejado siete víctimas mortales.

Toni Carbonell, vecino de la zona sobre la que se ha producido el impacto mortal, en las cercanías del hospital de Inca, ha visto cómo los dos aparatos caían en fincas anexas a la suya, denominada Can Blanc.

"He visto volar un helicóptero por encima de mi casa y en unos segundos ha aparecido la avioneta volando por debajo y han colisionado", explica. "Creo que eran entre la una y la una y media, si mal no recuerdo. "El impacto se ha producido justo encima de mi casa. El ruido de la colisión ha sido horrible, enorme, no sabría cómo describirlo", manifiesta. "La avioneta ha caído en la finca detrás de mi casa y el helicóptero en la de ahí al lado", apunta señalando otro terreno rústico anexo al suyo, en la finca de Can Jaume, detrás del huerto de Ca la Veritat".

Catalina Payeras no ha presenciado el impacto, pero sí ha podido escuchar el ruido de la colisión e inmediatamente se ha desplazado en al lugar de los hechos. "Estábamos comiento en una finca cercana y hemos podido escuchar el estruendo del impacto, que me ha parecido como un trueno, como un disparo, como una casa que se derrumba", ha explicado.