Zapadores no activó el protocolo antisuicidio antes de fallecer el interno

El Gobierno no aplicó el protocolo antisuicidios en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València, horas antes de que apareciese muerto Marouanne Abouobaida porque no vio «ningún comportamiento extraño que hiciera prever tendencias suicidas». Así consta en la respuesta del Ejecutivo a las preguntas que Unidas Podemos formuló en el Congreso días después de conocer la muerte del interno.

En las cuestiones planteadas por Ione Belarra, Marisa Saavedra y Enrique Santiago, se preguntó al Gobierno acerca de lo ocurrido el día 16 de julio en el CIE, sobre cuáles fueron los hechos por los que se decidió aislar al interno que posteriormente se suicidó, y si se tomaron las medidas correspondientes para evitarlo. Desde Unidas Podemos se preguntó también acerca del estado físico y mental del joven y si recibió la atención médica adecuada antes del aislamiento.

En su respuesta, la primera tras dos meses de silencio administrativo, el Ejecutivo afirmó que el joven fue víctima de una paliza el día anterior a su aislamiento y que fue atendido por los servicios sanitarios del centro. Sin embargo, confirma un aspecto anteriormente no conocido del caso. Al contrario de lo que declaró el Delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencia, el interno no fue aislado hasta la última hora de la mañana del día 15 de julio, cuando se negó a entrar al comedor con el resto de los internos «por temor a encontrarse allí con los agresores», según consta en la respuesta del Gobierno.

A pesar de que Zapadores dispone de un protocolo ante casos de suicidio, este no se activó. Sin embargo, el Gobierno asegura que «si algún interno, por las características de la patología que presente, precisa de determinada asistencia médica, psicológica o psiquiátrica, los propios responsables sanitarios del centro lo derivan a servicios especializados de la sanidad pública».

Tanto el Grupo Confederal Unidas Podemos como la plataforma CIEs NO han pedido las grabaciones hechas en el recinto días antes del suicidio sin recibir respuesta. Desde CIEs NO afirman que hasta el momento no se ha atendido a la versión de los internos «que en muchos puntos no coincide con la de la policía». Además han manifestado su rechazo a la decisión tomada por el Centro de Internamiento de Extranjeros de no aislar al interno la mañana siguiente de haber recibido una paliza y haber manifestado su temor a otros internos.

La versión del Ejecutivo en su escrito de respuesta a Unidas Podemos dista mucho de las declaraciones del Delegado del Gobieno, Juan Carlos Fulgencio, dias después del suicidio del migrante marroquí de 23 años. Entonces, la Delegación del Gobierno sí que veía indicios que podían prever conductas suicidas, y fue el propio Juan Carlos Fulgencio quien manifestó que los policías trabajadores del centro lo veían «desanimado».