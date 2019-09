Un acusado de asesinar a su exmujer y exsuegra en Llíria dice que "Dios todopoderoso" le ordenó matarlas

El acusado de matar de ocho tiros con un arma ilegal a su exmujer y a su exsuegra en Llíria, en noviembre de 2015, en presencia del hijo de 3 años de la pareja, ha tratado hoy de convencer al jurado que lo juzga en la Audiencia de València de que actuó bajo los efectos del trastorno mental que sufre desde la adolescencia. Así, esgrimió que las mató porque "Dios todopoderoso, del que soy su hijo, me ordenó que las matara porque eran demonios. Me decía 'date prisa, rápido, mátalas. Era como si fuese la niña del exorcista', aseguró a preguntas de su abogado, las únicas a las que ha accedido a responder en esta primera sesión del juicio.

El inculpado, Leonardo M. C., sin embargo, ha ofrecido un relato brillante, pormenorizado y coherente de lo que sucedió aquel 8 de noviembre de 2016, que lo alejan de la idea vertida por su abogado, quien ha asegurado a los nueve miembros del jurado popular que el acusado actuó dentro de un brote de su trastorno mental -está diagnosticado desde hace años de esquizofrenia paranoide -, por lo que ha solicitado que no sea encerrado en una prisión, sino que se le interne en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo de 15 años.

Esa tesis se encuentra en el lado opuesto de la que esgrimen la Fiscalía, la acusación particular ejercida en nombre de la familia de las asesinadas y la acusación popular, que representa en este caso a la asociación de defensa de las mujeres Clara Campoamor. Con ligeras diferencias en la petición de pena -el fiscal y la acusación particular piden las mayores penas-, las tres acusaciones están de acuerdo en que se trató de dos asesinatos, de un quebrantamiento de condena -tenía en vigor una orden de alejamiento que vulneró para matarlas- y de un delito de tenencia ilícita -no tenía permiso para disponer de un arma de fuego-.

Y, sobre todo, coinciden en que, aunque estaba diagnosticado del trastorno mental citado, este no influyó en su acción el día de autos, por lo que aquel 8 de noviembre de 2016 actuó con plena consciencia de lo que hacía. Así, las tres acusaciones piden que se le imponga una condena de cárcel -de entre 50 y 48 años y tres meses de prisión-, sin más modificación que la agravante de parentesco, dada la vinculación sentimental que había existido entre ambos y que fue la que, según ellos, le impelió a cometer este crimen machista "execrable y repulsivo", en palabras del fiscal.

Durante la jornada de hoy, la primera de las cinco programadas y que se está celebrando en la Ciudad de la Justicia de València, el acusado ha accedido a responder únicamente a las preguntas de su abogada, en las que ha desgranado no solo lo sucedido aquél día, sino también desde la primera vez que su madre, con 16 años, lo llevó a un psiquiatra porque "me encerraba en la habitación".

En cuanto al doble crimen, que ha descrito con todo lujo de detalles haciendo gala de una gran memoria, ha asegurado que lo cometió porque "escuchaba voces, y ese día me habló Dios y me dijo que tenía que matarlas porque eran demonios".

El juicio proseguirá mañana con la declaración del hermano y el padre tanto de las víctimas -Elvira Maldonado Torres y su madre, Magdalena Torres Bermúdez-, como del autor confeso.

Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2015 en Llíria, cuando el acusado, de 41 años y nacionalidad española, disparó contra su exmujer y su exsuegra, de 46 y 67, cuando iba a entregarles a su hijo, de cuatro años, que presenció lo ocurrió aunque no sufrió daños. El procesado, a pesar de ser consciente de la orden de alejamiento que le prohibía acercarse a Elvira, convenció a un amigo para que lo llevase en su coche desde Villena hasta Llíria con el niño, portando un revólver en la riñonera, que le había quitado un día antes a otro amigo, cargado y guardado en para perpetrar el crimen.

Al llegar a la estación de Llíria, donde había quedado con su exmujer, bajó del vehículo revólver en mano y se dirigió rápidamente hacia su expareja, a quien sin tiempo para reaccionar y de forma sorpresiva disparó tres veces en el pecho y la mató en el acto.