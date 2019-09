Un motorista sin carné y drogado huye tras arrollar a una menor en Almenara

Un joven de 19 años y vecino de la Vall d'Uixó atropelló ayer por la tarde a una menor de 16 años en Almenara y se dio a la fuga. Según fuentes policiales, el motorista no tenía permiso de conducir, se encontraba bajo los efectos del cannabis y pilotaba una moto que no era suya. La víctima cruzaba a pie y fue embestida por el vehículo, que no se detuvo en un cruce. Conductor y peatona acabaron en el suelo. Ella resultó herida con un traumatismo craneoencefálico y lesiones en una pierna. Él presentaba también heridas sangrantes.

Lejos de auxiliar a la atropellada, el chico se levantó del suelo y echó a correr, escapando de la escena del accidente en dirección al centro de salud. Varios vecinos llamaron a la Policía Local. Con los datos recabados de los testigos, los agentes localizarron en el centro de salud al joven huido, que tuvo que ser llevado al Hospital de Sagunto por sus lesiones. Al mismo centro derivaron también en ambulancia a la menor atropellada, que se mantuvo consciente en todo momento.

Todo parece indicar que el motorista no iba solo en el momento del accidente. Amigos suyos escondieron supuestamente la moto en algún lugar de Almenara tras el arrollamiento y llamaron por teléfono al dueño, que se encontraba en la Vall. Este acudió a buscar su vehículo y se lo llevó de nuevo a su localidad.