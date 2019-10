El 'Pablo Escobar' sueco, en libertad tras la gran operación contra los narcos de la Comunitat

Golpe a la mayor red de narcotráfico y blanqueo de la C. Valenciana.

Golpe a la mayor red de narcotráfico y blanqueo de la C. Valenciana.

El considerado por la Policía cabecilla junto con un empresario valenciano defiende su inocencia.

Uno de los presuntos cabecillas de la mayor red de tráfico de drogas y blanqueo que operaba en la Comunitat Valenciana y que fue desarticulada la semana pasada por la Policía, el ciudadano sueco de 47 años muy conocido en su país por su historial criminal, se encuentra en libertad provisional desde el pasado fin de semana. Un juzgado rechazó acordar su ingreso en prisión sin fianza, como solicitó la Fiscalía. Su puesta en libertad ha causado sorpresa en los investigadores al considerar al sueco Jonas Falk, de 47 años, como uno de los principales implicados en la organización, junto con el empresario valenciano que fue encarcelado el pasado viernes por la noche.

Jonas Falk, sobre el que se llegó a elaborar un documental en Suecia y en Colombia le bautizaron los medios como el «Pablo Escobar» sueco por unos hechos por los que acabó siendo absuelto en su país, ha negado tras su arresto en su domicilio de Sitges cualquier implicación en la red de narcotráfico y blanqueo que estaba asentada principalmente en la provincia de Alicante. Así lo explicó ayer la abogada de Jonas Falk, Clara Martínez Nogués, quien señaló que si su cliente «fuera el cabecilla de una organización no estaría en libertad». La letrada añadió que la Policía no encontró en el registro del domicilio de Jonas nada que le implique con los hechos que se investigan. Asimismo, precisó que el auto judicial por el que Jonas Falk queda libre no hace referencia a que esté considerado como uno los responsables de la red y solo precisa que de la investigación se infiere que podría tener relación con un detenido por tráfico de drogas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña indicaron respecto a la situación del ciudadano sueco que el juzgado de guardia de Vilanova i la Geltrú acordó su puesta en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial tres días a la semana y la prohibición de salir del país. Jonas Falk está investigado por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental en unas diligencias abiertas en el juzgado de Instrucción número 3 de Vilanova i la Geltrú, según el TSJ. La operación policial se explotó la semana pasada bajo control de este juzgado catalán, de uno de Alicante y otro de Galicia.

Además del empresario Juan Andrés C. P., cerca de una decena de las 42 personas arrestadas la semana pasada en Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia y Galicia han sido encarceladas durante los últimos días. Entre ellas se encuentra un abogado de Madrid, Juan Ramón G. C., que ha sido acusado por la Policía de blanqueo. De las otras 39 personas arrestadas con anterioridad también hay muchas que están en prisión aún.

Antecedentes similares

El letrado de Madrid ya fue detenido a finales de 2014 e imputado por el mismo delito en una investigación sobre una organización gallega de narcos, aunque fue absuelto tras un acuerdo de conformidad en el que el presunto dirigente de una de las principales organizaciones gallegas de narcos admitió una pena de seis meses por delito fiscal y se acordó el sobreseimiento para siete procesados, entre ellos el abogado ahora encarcelado.

La investigación iniciada en 2018 por el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO Levante) de la UDYCO central de la Policía está judicializada en el juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, aunque hay también diligencias abiertas por otras unidades de la Policía Nacional en el juzgado de Instrucción número 2 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y en otro de Galicia.

Europol ha informado en un comunicado de que la operación ha concluido con 81 detenciones, 42 de ellas la semana pasada en la macrooperación en la que se movilizaron 200 policías para llevar a cabo las detenciones y trece registros. La Policía ha incautado desde el inicio de las pesquisas cuatro toneladas de cocaína y ha intervenido a los implicados más de dos millones de euros en efectivo, cerca de 70 vehículos, tres yates, tres armas de fuego, joyas, gemas preciosas y relojes de lujo. Del dinero incautado, más de un millón lo ocultaba en el empresario alicantino en una habitación escondida detrás de un armario en su casa del Cabo de las Huertas.

Como publicó este diario, la red está acusada de blanquear más de siete millones de euros. Según Europol, se han bloqueado 800 cuentas bancarias y propiedades valoradas en veinte millones de euros. Europol señala en el comunicado que han promovido una cooperación internacional e intercambio de información para que la investigación conjunta coordinada por España, en la que ha participado también Colombia, Francia, Portugal, Rumanía, Suecia y el Reino Unido, haya concluido con la desarticulación de esta importante organización delictiva.

La red usaba diferentes medios para transportar la droga, como barcos, camiones y coches con compartimentos ocultos. Europol señala que la red tenía diferentes grupos estructurados, entre ellos los dedicados al cobro de deudas, extorsión y «vuelcos» (robos violentos de droga entre bandas haciéndose pasar por policías». La agencia de la Unión Europea en materia policial precisa también que el grupo perdió recientemente a uno de sus miembros, el español asesinado a tiros en El Campello, como ya informó este diario.