Diez años de prisión por intentar matar a su expareja arrojándola por la ventana

El 8 de febrero de 2018, incumpliendo la orden de alejamiento que le había impuesto un juzgado de Sagunt por malos tratos y amenazas hacia su expareja, y ataviado con ropa negra y una gorra, «con la clara intención de pasar desapercibido y sorprender a su víctima», el ahora condenado abordó a su ex cuando ésta se disponía a salir de la casa para sacar a pasear a los perros y, tras empujarla al interior del inmueble, cerró con llave la puerta para impedirle cualquier posible escapatoria. Así, según ha quedado probado, «con el firme propósito de acabar con su vida» arremetió contra ella, en presencia de su hija de cuatro año, y la empujó por la ventana haciendo que se precipitara al vacío desde un tercer piso.

Por suerte, la caída fue amortiguada por un tendedero y un techo de uralita y la mujer salvó la vida, aunque sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico y pérdida de conciencia. La Audiencia Provincial de València ha condenado ahora a su maltratador a penas que ascienden a casi los diez años de prisión -concretamente nueve años y once meses- por los delitos de homicidio en grado de tentativa, allanamiento de morada y quebrantamiento de medida cautelar.

Pese a que la víctima optó al comienzo del juicio por retirarse como acusación particular e incluso en su declaración evitó pronunciar que su expareja la había empujado por la ventana. «Yo iba hacia atrás porque él venía hacia mí, ..., y cuando desperté estaba en el suelo». La Sección Primera de la Audiencia Provincial de València remarca el «extremo grado de afectación, claramente perceptible para el Tribunal», que presentaba la mujer en su declaración, «incluso con dificultad para mantener el tono de la voz».

En base a las manifestaciones del resto de testigos y a las «declaraciones contradictorias del acusado», quien se acogió a su derecho a no declarar en la vista oral, la Sala no tiene ninguna duda de que el procesado empujó a su víctima por la ventana con la intención de causar su muerte. Durante la fase instrucción José Luis S. S., de 36 años y nacionalidad española, alegó por un lado que la víctima cayó al vacío cuando estaba tendiendo una manta y posteriormente argumentó que ella había tratado de suicidarse por supuestos problemas económicos y familiares no acreditados.

El tribunal considera «inverosímil» la versión del acusado de que la pretensión de la víctima fuera quitarse la vida, y que se lanzase al vacío por una ventana llena de tendederos que frenaran su caída, además queda probado que la culpaba de no poder ver a su hijos y que previamente ya había realizado «conductas dirigidas a menoscabar la integridad de su expareja».

Los hechos ocurridos a las nueve de la noche del 8 de febrero de 2018 en el domicilio de la víctima, en la localidad de Sagunt, son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de allanamiento de morada, por los cuales la Audiencia provincial de València le impone una pena de ocho años y nueve meses de prisión, así como dos años de libertad vigilada.

En el momento de cometer los hechos el acusado tenía en vigor una prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su excompañera sentimental, medida de la que era conocedor y que incumplió «con total desprecio», de ahí que se le condene también a un año y dos meses de cárcel por quebrantamiento.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil el condenado deberá indemnizar a su víctima con 7.430 euros por la lesiones, las secuelas y los daños morales que le ha causado.