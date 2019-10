Un niño de 4 años cae por un hueco de alcantarilla en mal estado en Alicante

Monumental susto se llevaron el sábado Áxel, un niño de cuatro años, y su familia. Por un momento temieron que pudiera suceder una tragedia como la del pequeño Julen en Totalán (Málaga). Afortunadamente todo quedó en unas erosiones leves, pero su padre, David Lobelle, no se quita la imagen de su hijo dentro de un hueco de alcantarilla, con únicamente los brazos y la cabeza fuera.

Los hechos se registraron sobre las 13.00 horas en un acceso a la playa de la Almadraba de Alicante, donde hay unos juegos infantiles, según denunció ayer su progenitor y confirmaron fuentes de la concejalía de Seguridad. El niño se adelantó a su padre y al pisar la tapa, que estaba desplazada unos cuatro centímetros de una base también muy deteriorada por el óxido, se giró parcialmente, colándose por el hueco el pequeño. Áxel quedó colgado, con los brazos y la cabeza fuera y el resto del cuerpo dentro de un acceso al alcantarillado de metro y medio de profundidad y por donde corría agua en el fondo. Fue su padre, que iba andando a unos seis metros, el que lo rescató.

Tras avisar a la Policía Local quedó la zona de la alcantarilla acordonada, y a lo largo de la jornada de ayer estaba previsto que el Ayuntamiento procediera al sellado de la misma, según fuentes municipales.

El padre del pequeño lo llevó a un centro de salud, donde comprobaron que solo presentaba erosiones en las axilas. David explicó que «ha sido un susto tremendo. Han sido segundos hasta que lo he sacado del agujero, pero puedo asegurar que no se los deseo a nadie. Por un momento he pensado en el caso del niño de Málaga» que murió al caer por un agujero. Y lamentó el mal estado de esta tapa, que se ubica justo en el acceso peatonal a este arenal de la Albufereta, donde hay juegos infantiles, así como el abandono que sufre esta zona desde hace décadas. Del mismo modo anunció que esta semana iniciará acciones legales contra el Ayuntamiento por este suceso.

Por su parte desde la concejalía de Seguridad confirmaron que debido al óxido al parecer había cedido la tapa y el pequeño había caído dentro, quedando colgado, aunque solo presentaba rasguños. Y el Ayuntamiento iba a proceder ayer a sellar la tapa para evitar que se pudiera repetir una situación similar.