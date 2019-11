Las denuncias por violencia de género se disparan un 34 % en los últimos cinco años

Las denuncias por violencia de género se dispararon un 34,3 % durante los últimos 5 años en la Comunitat Valenciana, con un incremento del 0,8 % en 2018 sobre 2017, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial. En el conjunto de España, el incremento acumulado durante ese lustro fue del 34 %. Solo el año pasado, la Comunitat concentró el 14 % del total español de denuncias presentadas con un total de 22.920. En esos doce meses, los juzgados españoles recibieron un total de 166.961 denuncias por violencia de género.



La violencia de género «es la máxima manifestación de la desigualdad estructural que existe en nuestra sociedad entre hombres y mujeres», una lacra social que retrata por séptimo año el informe Un empleo contra la violencia, de la Fundación Adecco en colaboración de AGC, Aqualia, Cesce, Haya Real Estate, Ucalsa, PRA Health Sciences, Red Eléctrica de España, RNB y Talgo.



El informe ha basado sus conclusiones en una encuesta a 160 mujeres víctimas de la violencia de género, así como en un análisis de los datos de denuncias por violencia de género ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Así, se ha detectado que todavía existen importantes frenos a la hora de denunciar las agresiones. El 62 % de las encuestadas afirma que le costó identificar que estaba sufriendo una situación de violencia de género y un 38% tardó más de 5 años en denunciarlo.









Las mujeres víctimas encuestadas destacan el miedo a la reacción del agresor y el desempleo o la precaria situación económica como los principales frenos a la hora de denunciar. El 61 % no tiene trabajo y más de la mitad (50,6 %) de las desempleadas se encuentra en paro de larga duración. Un 71,4 % destaca que estar en situación de desempleo genera inseguridad ante la violencia de género.Detrás de esta tendencia alcista en el periodo 2014-2018, podría estar una mayor conciencia y visibilidad de la problemática, aunque cabe destacar que en el último año se produjo un ligero estancamiento respecto a la tendencia general. Para explicar el estancamiento o el descenso en algunas comunidades autónomas, la Fundación Adecco plantea dos posibles hipótesis, «ya que se trata sin duda de una cuestión multifactorial».En primer lugar cree que la inestabilidad social y política del último año podría traducirse en una pérdida de la confianza en el sistema. Y en segundo lugar, estima que tras años en los que se han establecido mecanismos que facilitan a las mujeres denunciar, «se ha llegado a un punto de equilibrio experimentando ligeras subidas tras un par de años registrando altos incrementos».«Se debe hacer una lectura positiva del aumento progresivo de las denuncias en la medida en que el aumento de casos por violencia de género no responde a que la violencia sea mayor sino a que cada vez haya menos silencio y menos miedo por parte de las mujeres», declara Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco. «La lucha contra la violencia de género se ha convertido en una prioridad de Estado, pero también social; la gente cada vez es más consciente de que se trata de algo que le puede tocar a cualquier mujer y que no entiende de nivel formativo, económico o social», añade.Las comunidades donde se han registrado los mayores aumentos de denuncias han sido La Rioja (15,4 %), Asturias (14,7 %) y Castilla-La Mancha (11,2 %). Por otra parte, donde más han descendido las denuncias son: Extremadura (-11,5 %), Canarias (-7,3 %), y Castilla y León (3,2 %).Aumenta a su vez, el número de víctimas de violencia de género según los últimos datos del INE. En el año 2018 se registraronn 31.286 mujeres víctimas, es decir un 8 % más de mujeres que salieron de un juzgado con una orden de alejamiento o una orden de protección respecto al 2017. Las sentencias condenatorias llegaron, además, a una tasa del 70,46 % el año pasado. Los autores del informe atribuyen este índice a que los tribunales están cada vez más especializados en violencia de género y tienen un conocimiento más profundo de la materia, sumado al hecho de que las mujeres acuden en mayor medida a la justicia.