El perfil del pornógrafo infantil: cualificado y sin problemas psicológicos reseñados

Expertos del Institut Universitari d'Investigació en Criminologia y Ciències Penals (ICCP) han elaborado, en colaboración con el Ministerio de Interior y la Policía Nacional, un perfil del detenido por delitos relacionados con la pornografía infantil que apunta que los arrestaron suelen ser hombres solteros, sin hijos, con trabajo cualificado y sin problemas psicológicos reseñados. Los profesores de la Universitat de València Virginia Soldino y Enrique Carbonell, adscritos al ICCP, han elaborado el estudio Perfil del detenido por delitos relativos a la pornografía infantil, basado en datos obtenidos gracias a la colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y los Grupos de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos en el estudio Diferencias criminológicas entre usuarios de pornografía infantil detenidos en España, que analiza el perfil de 347 hombres adultos detenidos entre los años 2009 y 2013 por delitos relativos a la pornografía infantil. Según las principales conclusiones apuntadas en el primer estudio, la edad media del detenido por este tipo de delitos es de 42 años. Se trata de un trabajador en activo, cualificado, soltero sin hijos biológicos y sin problemas psicológicos o físicos reseñados.

Respecto a sus antecedentes, solo el 19 % ha sido detenido anteriormente, principalmente por delitos no violentos. El 9,5 % ha sido arrestado antes por delitos sexuales, fundamentalmente sin contacto físico con la víctima. Su forma de acceso es mediante redes P2P, no suelen adoptar medidas de seguridad especiales y no mantienen contacto con otros usuarios de pornografía infantil. Acerca de las características del material encontrado, hay predominancia de menores de género femenino, prepúberes. El tamaño de la colección no suele llegar a las mil imágenes y no existe un gran nivel de organización del material.

En segundo término, el informe ofrece los resultados del primer estudio de validación española del Child Pornography Offender Risk Tool (CPORT), una guía diseñada en Canadá para la valoración del riesgo en reincidencia sexual en delincuentes adultos con una condena por delitos relativos a la pornografía infantil. En su validación se observa una tasa de reincidencia sexual del 2,3 % (0,3 % para nuevas detenciones por delitos sexuales que impliquen un contacto físico con la víctima) para los 304 detenidos incluidos en el estudio, con un periodo de seguimiento fijo de cinco años, por lo que se entiende que la reincidencia en este núcleo no es habitual.

Según los autores del estudio, la consideración en el contexto español de la reincidencia de este colectivo como un evento raro plantea un desafío para el desarrollo de herramientas efectivas de evaluación del riesgo de reincidencia para usuarios de pornografía infantil. Además, recomiendan la realización de nuevos estudios con muestras geográfica y culturalmente diferentes que puedan revelar diferencias interculturales entre los usuarios de pornografía infantil y puedan traducirse en factores de riesgo asociados con la reincidencia.