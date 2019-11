Juan Carlos Quer: "Diana ha estado 500 días en un pozo diciendo no es no"

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, proclamó esta mañana, a su llegada al juzgado donde las partes esperan a tener novedades del jurado y de su veredicto para José Enrique Abuín Gey, "El Chicle", que su hija "ha estado 500 días en un pozo diciendo no es no". "Me pregunto qué debe hacer una mujer en nuestro país para decir no", enfatizó.

Además se preguntó "por qué es tan difícil en este país hacer justicia para las víctimas". "Llevamos dos semanas aquí hablando de los derechos del detenido y me pregunto también si mi hija tiene algún derecho", destacó para referirse a la vida, que le "arrebataron del modo más cruel y brutal posible".

Por otro lado, las deliberaciones prosiguen y, en apariencia, ya solo estarían pendientes errores formales que podrían subsanarse por la mañana. Si así fuese, y tras la revisión del presidente magistrado y partes, podría leerse hoy mismo. Al menos, esa esa la previsión apuntada desde fuentes judiciales, que señalan que podría estar listo a última hora de la mañana o primera de la tarde.

El abogado de la acusación particular, Ricardo Pérez, señalaba a la entrada que ahora toca "esperar" y ver cómo resuelve el jurado las instrucciones del presidente. Al parecer, el jurado ha requerido la asistencia de la letrada de la administración de justicia.