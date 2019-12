Investigan la violación a una joven de 19 años en una zona reservada de un pub de València

La Policía Nacional investiga la violación a una joven de 19 años que fue presuntamente agredida sexualmente en un pub de València en la madrugada del pasado viernes. La víctima, que apenas pudo dar un relato parcial de lo ocurrido sin apenas detalles de su agresor dado su estado, fue localizada desorientada y con evidentes signos de ir ebria en las proximidades del Paseo de la Alameda de València.

Tras relatar a la patrulla de la policía que la asistió que un desconocido la había violado tras introducirla por la fuerza en una zona reservada del local de ocio, la joven fue trasladada al Hospital La Fe de València para ser explorada por un médico forense como marca el protocolo ante este tipo de casos.

Al parecer, su presunto agresor se habría valido del estado de embriaguez que presentaba la joven para abusar de ella. Tras una primera exploración se descartó que su agresor llegara a consumar la violación, aunque ello no implica que no utilizara la violencia con ella y que por lo tanto puedan calificarse los hechos de agresión sexual y no solo de abusos.