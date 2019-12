Una joven relata cómo su abuelo intentó violarla en unos naranjos con solo nueve años en Torrent

«Me llevó entre unos naranjos, ..., primero me manoseó, yo era pequeña, no sabía nada de sexo, ... Me la intentó meter un par de veces pero no pudo». Así relataba una joven en el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de València cómo su propio abuelo abusaba de ella e intentó violarla en un campo de Torrent cuando la menor apenas tenía nueve años. No se trató de un episodio aislado, además de los tocamientos la víctima ratificó en su declaración la introducción de dedos, de ahí que la pena solicitada por el Ministerio Fiscal sea mayor al haber un acceso carnal.

La Fiscalía solicita para el acusado once años de prisión por un delito de abusos sexuales a menor de edad, cometidos desde que su nieta tenía nueve años hasta los catorce. La joven denunció ya siendo adulta en 2017 ante los Mossos d'Esquadra, aunque los hechos ocurrieron diez años antes en las localidades de Torrent y Alicante.

Por su parte, el procesado, de 79 años y nacionalidad española, negó tales tocamientos a su nieta, así como haberla violado. No lo considera así la fiscal, que aprecia que actuaba con claro ánimo de satisfacer sus deseos sexuales aprovechando los momentos en los que la menor se quedaba bajo su cuidado.