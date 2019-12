Arrestan a una pareja por matar a cuchilladas a un hombre en Xàtiva

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha detenido a una pareja de nacionalidad española por la muerte a cuchilladas de un hombre, de 44 años y origen rumano, con el que compartían techo en una casa ocupada de Xàtiva. El crimen se produjo en la madrugada del pasado 30 de octubre cuando presuntamente el hombre ahora arrestado asestó alrededor de siete cuchilladas a su víctima tras mantener una acalorada discusión con él por propasarse con su pareja. Al parecer, la víctima habría besado a la novia del presunto autor material -también detenida ahora como cómplice-, lo que habría motivado el enfado del presunto homicida, según declaró este ayer ante el juez de Instrucción número 4 de Xàtiva.

Los investigadores centraron desde un primer momento las sospechas en esta pareja, de nacionalidad española, al encontrarse en la vivienda cuando se produjo y dar vagas explicaciones sobre cómo ninguno había escuchado o visto al agresor u agresores de su compañero. Según alegaron a la policía tras ser interrogados como testigos, estaban en la planta baja del inmueble y por ello no pudieron escuchar nada. No obstante, la puerta de la casa no estaba forzada y todo hacía indicar que el autor del crimen no había podido entrar y salir de la misma sin ser visto por el resto de habitantes.

Una ambulancia del SAMU acudió al lugar, situado en la calle Blanc de Xàtiva, tras recibir un aviso precisamente de los ahora detenidos, quienes manifestaron haberse encontrado ya a su compañero gravemente herido sobre un gran charco de sangre. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el hombre, de 44 años, murió como consecuencia de las cuchilladas.

Los dos arrestados pasaron ayer a disposición judicial. El juez acordó el ingreso en prisión provisional del hombre y la mujer quedó en libertad con cargos.