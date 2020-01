La Fiscalía no acuerda medidas contra el menor que confesó el crimen de Carlet para exculpar a su padre

La Guardia Civil ha detenido al hijo de quince años del hombre arrestado la semana pasada por matar a golpes con un tronco de leña a un vecino de Carlet tras una riña, homicidio que adelantó en exclusiva Levante-EMV. El adolescente se ha autoinculpado y tras declarar ante los investigadores del grupo de Homicidios de la Guardia Civil, quienes ya sospechaban que en la pelea mortal habían participado más personas, trató de exculpar a su progenitor, quien perdió un ojo después de que la víctima le clavara un cuchillo.

No obstante, tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, el joven detenido por su presunta implicación en un delito de homicidio quedó en libertad sin medida cautelar alguna. Según fuentes de la Fiscalía, no se adoptaron medidas de internamiento al no dar credibilidad al relato inculpatorio del menor y apreciar que podría tratarse de una estrategia de la defensa para exonerar de responsabilidad al padre, quien cuenta con antecedentes y cuya pena sería muy superior en caso de una hipotética condena por homicidio.

José Manuel Lloria, de 49 años y vecino de Carlet, fue golpeado hasta la muerte con un tronco de leña en la barriada de Villarubia. El suceso se produjo la madrugada del pasado 25 de diciembre cuando durante una discusión vecinal el padre del ahora detenido resultó herido en un ojo por un arma blanca y fue ingresado en un centro hospitalario.

Tras recibir el alta médica, fue detenido como supuesto autor de la muerte del hombre de 49 años cuyo cadáver fue hallado de madrugada frente a la puerta de su casa por otro vecino y con claros indicios de haber sufrido una agresión violenta. El detenido, Antonio N. B., de 37 años, fue puesto a disposición judicial y el juez acordó su ingreso en prisión. Posteriormente su hijo confesó el crimen.