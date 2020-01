"Me ofrecieron 35.000 euros por matar al alcalde"

El testigo protegido ratificó ayer ante el jurado popular que Juan Cano se encontraba en la reunión en la que le propusieron matar al alcalde de Polop Alejandro Ponsoda. La declaración de este confidente es una de las principales pruebas contra los siete acusados del crimen. Durante más de cuatro horas respondió a las preguntas de todas las partes, en un interrogatorio que por momentos llegó a ser tenso y en el que las defensas intentaronponer en duda su credibilidad. El testigo respondió a todos sereno aunque se llegó a encarar con los letrados en algún momento. Ponsoda fue asesinado a tiros en octubre de 2007 y la investigación apunta a que fue un crimen por encargo de la persona que le sucedió en la Alcaldía, Juan Cano. Todos los acusados niegan su implicación en los hechos y aseguran que el testigo protegido miente.

Acompañado en la sala de vistas por dos agentes de paisano de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con los acusados sentados detrás de un biombo para que no pudieran tener contacto visual con él, el declarante ratificó que una noche del verano de 2007 fue llamado a los reservados del club de alterne Mesalina de Finestrat, donde trabajaba como portero. No recordaba el día pero sí que eran las tres de la madrugada y que entró en la sala VIP del local donde se encontraban Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, dueño y gerente del local, acompañados por Juan Cano -el sucesor de Ponsoda y considerado inductor del crimne-, el empresario Salvador Ros y una pareja formada por «una mujer rubia y otro» a quienes no supo identificar. Según explicó, le ofrecieron «35.000 euros matar por al alcalde» de Polop pero dijo que no estaba interesado.

El testigo admitió que les propuso que hablasen con los checos Robert Franek y Radim Rakowski, dos de los acusados, para cometer el asesinato, pero «si lo hicieron o no, es algo que no sé, nunca me enteré y nunca he querido saber. Sólo sé que las personas que había allí me encargaron un trabajo», concretó. En declaraciones anteriores había implicado a ambos como los autores materiales del crimen junto con Raúl Montero. Ayer dijo que nunca había visto a Montero, pero que tenía referencias de él, porque era quien solía conseguir las armas para los otros dos.

El testigo protegido aseguró que desconocía en ese momento cuál era el cargo que tenía Juan Cano y que en el club se le conocía como «el director», en alusión al puesto que ocupaba en una sucursal bancaria de la Vila Joiosa y en la que se firmó la hipoteca de un inmueble para los propietarios del club de alterne. Según aseguró, Cano solía acceder a la sala VIP del club desde una puerta trasera para adquirir cocaína. «Todo el que tenía dinero, droga o mujeres podía acceder a esa sala VIP», explicó.

Aunque no estaba interesado en efectuar el trabajo, sí que quiso escuchar los términos del encargo porque «dinero es dinero». También les dio una serie de explicaciones sobre cómo se debería llevar a cabo: una cantidad inicial en efectivo de unos 20.000 euros antes del asesinato y después ingresos de 999 euros en quince entidades bancarias distintas a fin de evitar de que se encendieran las alarmas del banco si el pago era de 1.000. Una forma que, según explicó, no convenció a Cano. En su declaración, describió a Juan Cano como alguien «alto, gordo y estrábico».

La pregunta de por qué no puso estos hechos en conocimiento de las autoridades nada más recibir la oferta fue formulada por todas las partes. A la fiscal le dijo que al haber rechazado el encargo, dio por zanjado el tema y que no llegó a saber en su momento que habían asesinado a Ponsoda. A medida que fue avanzando el interrogatorio, fue ampliando la respuesta y señaló que «yo formaba parte de ese mundo de delincuencia. He escuchado muchas cosas como ésta». «Benidorm tiene su propio ecosistema y para hablar con la Policía tienes que saber con quién estás hablando», apostilló.



Contratista militar en África

Desde las defensas se incidió en el pasado en África del testigo protegido, donde dijo haber trabajado como «contratista militar» para labores de seguridad. En declaraciones anteriores se definió como «mercenario para gobiernos y rebeldes». La magistrada que preside el jurado zanjó de raíz preguntas del tipo «¿a cuántas personas ha matado usted?» o «¿cómo habría asesinato a Alejandro Ponsoda sin usar armas?». «No estamos aquí para juzgar la moralidad del testigo»,advirtió a los letrados. El testigo protegido aseguró que esos trabajos en el continente vecino eran «de protección para plataformas petrolíferas y barcos atuneros por los piratas».

El portero aseguró que trabajó para el Mesalina desde 1999 de manera esporádica y que no incluyó esa fecha en la demanda de despido por el tipo de trabajos que realizaba. «De protección y de extorsión», especificó. En esas fechas tenía cuatro empleos a la vez, dijo. Tras haber sido tiroteado hasta en seis ocasiones, «quería un trabajo normal».

Respecto a los posibles beneficios por haber denunciado, aseguró que «no he sacado ninguna ventaja. Lo único bueno que he sacado es que he salido de esta basura de vida», aseguró.

El testigo protegido declaró que a lo largo de los últimos 12 años ha estado desterrado de Benidorm y ha tenido que vivir hasta en ocho ciudades distintas. «Salgo de este juicio con una diana en la espalda», dijo. Y aseguró que durante este tiempo ha recibido amenazas y hasta ofertas de maletines con dinero para que se retractara y cambiara su testimonio. «Mis compañeros desde el principio se dieron cuenta de que el que había hablado era yo, porque era el único que lo sabía que no estaba detenido», apostilló.