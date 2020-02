La Policía se centra en el móvil del secuestro del bebé

La Policía Nacional centra su investigación en identificar al hombre que el miércoles trató de secuestrar a una niña de pocos meses ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Clínico y en determinar el móvil de esa acción, que por el momento es un completo misterio.

Los padres de la pequeña, que recibió el alta al día siguiente del incidente, han insistido ante los agentes del Grupo de Menores (Grume), que ha asumido el caso, que no conocen en absoluto al hombre que intentó llevarse a su hija haciéndose pasar por médico. Y tampoco el personal sanitario había visto nunca antes al sospechoso, cuya imagen ha sido difundida entre todos los cuerpos policiales en un intento por ponerle nombre y detenerlo.



Una acción inexplicable

El único precedente, ocurrido en 2016, fue el de una joven que intentó en cinco ocasiones durante un solo día llevarse un recién nacido en Cartagena y en València. Era una mujer con un trastorno depresivo que había sufrido dos abortos previos y un embarazo psicológico.

Sin embargo, el hombre que intentó llevarse a la niña del Clínico no dio muestras de trastorno psicológico y se expresaba con coherencia y corrección. Por ahora, no hay una sola pista de por qué trató de llevarse a ese bebé en concreto, cuyo nombre conocía -preguntó por ella en el control de enfermería con nombre y apellidos-, aunque no se descarta que lo escuchara de manera azarosa y fuera esa la razón para elegir a ese bebé y no a otro.

De momento, los agentes intentan averiguar si tiene algún nexo cn la menor o su familia que esta ni siquiera conozca.