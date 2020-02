Tres años de prisión por urdir con una menor un chantaje sexual en Gandia

«Has violado a una menor de edad, si no quieres que te denuncie me vas a tener que dar dinero». Así chantajeó Juan José M. C. a un hombre tras acudir este a una cita en un domicilio de Gandia después de haber mordido el anzuelo de un anuncio sexual en una página web de contactos creyendo que se trataba de una joven mayor de edad. En realidad, todo era una treta urdida por el ahora condenado, en connivencia con la menor de 17 años, para sacarle todo el dinero que pudieran a su víctima.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de València ha condenado a tres años de prisión al acusado por un delito de robo con violencia en concurso medial con un delito de detención ilegal ya que retuvo a su víctima durante dos horas en el inmueble, intimidándolo con dos perros, uno de ellos de raza peligrosa. Juan José M. C. reconoció ayer los hechos y admitió que sometió a un chantaje sexual a otro hombre que acudió a la cita atraído por una oferta de sexo publicada en internet con una foto de la joven, que en esos momentos tenía 17 años, edad superior a la mínima de consentimiento sexual – hecho en el que no reparó la víctima-. El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de cinco años y medio de cárcel para el acusado, pero tras el acuerdo alcanzado entre la letrada de la defensa y la fiscal antes de la celebración de la vista oral, la pena ha quedado en solo tres años de prisión. Asimismo se le impone también una multa de 120 euros por un delito leve de maltrato de obra.

Los hechos se remontan a abril de 2019 cuando el acusado, «con ánimo de lucrarse y puesto de común acuerdo con la menor», organizó un falso encuentro sexual para posteriormente fotografiar a la víctima y amenazarle con denunciarle por violar a una menor si no les entregaba dinero. La chica se anunciaba ofreciendo servicios sexuales en una página de contactos asegurando que tenía 18 años. Así, concertó la cita mediante la aplicación Whatsapp, con el objetivo de mantener un encuentro sexual a cambio de dinero y acordando que el mismo tendría lugar en el domicilio de ella, situado en Gandia.



«Cómo arreglamos esto»

Al acceder a la vivienda, la víctima del chantaje observó que en la cocina se encontraba el acusado, al que le entregó 50 euros, en concepto de anticipo del servicio, y sus pertenencias, entre ellas su cartera y su teléfono móvil. A continuación, se dirigió en compañía de la menor al dormitorio, donde ambos se despojaron de su vestimenta, quedándose en ropa interior, según el relato de hechos del fiscal, reconocido ayer por el propio acusado. En ese momento, «irrumpió en la habitación de forma abrupta» el acusado diciendo: «Has violado a una menor de edad, si no quieres que te denuncie me vas a tener que dar dinero, a ver cómo arreglamos esto».

La situación de intimidación se extendió a lo largo de dos horas, durante las cuales la víctima permaneció encerrada en una habitación vigilada por un perro de raza peligrosa. Después fue obligado a sacar 110 euros de un cajero y entregárselos al acusado, todo ello en presencia del ahora condenado, que iba acompañado del perro de raza peligrosa para amedrentarlo.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron al chantajeador y a la menor tras la denuncia interpuesta por la víctima, quien finalmente y tuvo el valor de reconocer su error.