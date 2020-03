Prisión para una conductora ebria y drogada que mató a una mujer que iba en cuatriciclo

Una conductora novel, con el brazo inmovilizado por un férula, y al volante de un vehículo, en el que iba acompañada de unos amigos, tras haber consumido alcohol y drogas. El resultado de este cóctel mortal se cobró la vida en noviembre de 2013 de Juliana González Olmedo, una mujer de 58 años que circulaba junto a su esposo, también herido en el siniestro, en un cuatriciclo por la carretera CV-510, entre los términos de Corbera y Alzira.

La acusada, que tenía 22 años en el momento de los hechos, aceptó ayer una pena de tres años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio imprudente y lesiones en concurso medial con un delito contra la seguridad vial al circular bajo los efectos del alcohol y las drogas. De hecho, la conductora dio positivo en cocaína y una tasa de alcohol que cuadruplicaba la permitida. Asimismo se le impone una prohibición de conducir vehículos a motor durante un plazo de cinco años.

Una vez reconocidos los hechos, el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número tres de València se centró en dirimir la cuantía en concepto de responsabilidad civil por las lesiones y las secuelas ocasionadas al marido de la fallecida y superviviente del accidente tras permanecer diez meses hospitalizado.

Aunque para Juan Aliaga lo de menos es el dinero, lo único que quiere es que se haga Justicia con la conductora que mató a su mujer y que en todo este tiempo no ha mostrado arrepentimiento alguno. «Fue un acto criminal, tres años de cárcel no me la van a devolver», se lamentó al conocer el acuerdo alcanzado, sin poder contener las lágrimas.

El siniestro mortal se produjo a las 9.25 horas del 13 de noviembre de 2016. Juliana, de 58 años y con una nieta de apenas un mes de edad cuando el vehículo que conducía la acusada sesgó su vida, había salido esa mañana junto a su marido en un cuatriciclo de dos plazas para ir a comprar al mercadillo de Corbera. Nunca llegaron a su destino. A la altura del punto kilométrico 4,500 de la carretera CV-510 el coche conducido por Ana S., que se había sacado el carné apenas cuatro meses antes, realizó una maniobra de giro brusca al no percatarse a tiempo de una curva. La joven perdió el control del vehículo, el cual derrapó, atravesó la bionda y se llevó por delante el cuatriciclo en el que circulaba correctamente el matrimonio.

La madre de la acusada, dueña del coche, declaró en el juicio que su hija le cogió las llaves sin autorización, para tratar de evitar el pago como responsable civil subsidiaria, dejando por mentirosa a su hija.