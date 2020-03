Un joven que se saltó el estado de alarma amenaza a un policía: "Mira que mi padre te pega dos hostias que flipas"

Le habían visto varias veces saltándose el estado de alarma. Dos policías municipales de Castellar del Vallès (Barcelona) interceptaron a un joven conduciendo una moto por el pueblo. La escena, que fue grabada en vídeo, refleja como la tensión va aumentando entre ellos. Los dos agentes, hombre y mujer, llevan mascarillas de protección. Uno de ellos pide refuerzos. El chico, al principio, no se quita el casco.

Le conocen y en una ocasión al menos le llaman por su nombre de pila. Le explican que deberá pagar una multa de quinientos euros porque no es la primera vez que se salta el confinamiento. "Estás más que avisado", le dice la agente. El joven asegura que iba a llenar el depósito y tira a la cara de uno de los policías un papel, supuestamente la denuncia contra él, al tiempo que le insulta: "Sí, yo los voy a pagar, mierda".



"Un palo"

El policía saca su barra reglamentaria. "Sacas un palo y todo", se burla el chico. El agente le advierte: "que vas por delante". El chaval insiste: "pa eso está la policía de Castellar, pa asustar a los chavales. El policía le responde: "Tú eres imbécil, no eres un chaval. Es la diferencia".

La tensión va subiendo. La agente le anima a bajarse de la moto ("¿Bajas o te bajamos?") y pone un pie sobre la rueda delantera para que no pueda huir. Su compañero le anuncia que va a llevarse la moto incautada; él se niega y el policía sube el tono: "La moto me la llevo porque me sale de las pelotas, ¿me has entendido?". El chaval responde: "No".



Reincidente

"Vas a entender de otra manera€ No es el primer día que te paramos€Estoy hasta los cojones, desde hace dos semanas, dando vueltas tú con la moto", le espeta el policía. El joven lo niega: "cómo que hace dos semanas, si estás aburrido no es mi culpa, yo no la he cogido en dos semanas, ¿qué me estás contando?, así te lo digo, socio".

El policía le entrega otro papel, posiblemente otra propuesta de la sanción que va a sufrir. El chaval hace amago de llamar por su teléfono móvil a alguien. Sigue discutiendo con uno de los policías locales y le advierte: "A mí la cara no me la vuelvas a tocar. Mira que mi padre te pega dos hostias que flipas".



Detenido

El agente responde también de forma agresiva: "a mí tu padre€ Me chupa la polla tu padre, ¿vale?". El joven se enfada y le responde: "'Localillo' de mierda, que eres un 'localillo' de mierda". En ese momento le anuncian que está detenido. Llega un coche patrulla con refuerzos y entre los cuatro policías lo reducen tras bajarle de la moto. En la disputa, el joven arranca la mascarilla de protección que lleva uno de ellos.

El chaval grita. Una vecina que está viendo el incidente increpa a los policías: "Ya está bien, que es un crío€". El agente se gira hacia la ventana y contesta: "Es un crío€ lleva dando por el culo ya dos meses".

Ante la polémica desatada en el pueblo, el alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, difundió en Facebook un mensaje sobre la actuación de ese policía local en el que afirma que "no me gusta nada" lo que se ve en el vídeo y anuncia que se revisará la actuación de los agentes que participaron en la detención del joven.

El alcalde y jefe de la Policía Local, matiza, eso sí, que el detenido había sido interceptado ya en dos ocasiones anteriores por la policía cuando estaba infringiendo el confinamiento y que "pocos días antes" se le había impuesto una multa de 700 euros por "destrozar un parque infantil con su moto".

Desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país, 929 personas han sido detenidas por infringir las normas y se han registrado 102.400 propuestas de sanción hasta el 24 de marzo, según los datos del Ministerio del Interior con las actuaciones de todos los cuerpos policiales, incluyendo policías autonómicas y locales.