La Generalitat trasladará el vídeo de los policías a Fiscalía tras comprobar las vejaciones

La Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana ha abierto un procedimiento de investigación interna para averiguar quiénes son los autores de los insultos a una persona transexual en Benidorm, recogidos en un vídeo en el que se graban dos agentes de la Policía Local, y trasladará a la Fiscalía los hechos cuando se compruebe que han existido comportamientos vejatorios.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana también ha dado órdenes para que se investiguen los hechos y se determine la instrucción de diligencias por la existencia de un posible delito que determinará la autoridad judicial.

La consellera Gabriela Bravo ha ordenado a la policía adscrita que inicie una investigación que esclarezca el presunto trato vejatorio de una patrulla de policías locales de la Comunitat Valenciana hacia un ciudadano transexual.

Justicia ha abierto esta investigación tras tener conocimiento de un vídeo en el que dos agentes de la Policía Local de Benidorm (Alicante) se graban insultando y humillando a una persona transexual.

En él, se ve a dos policías en el interior de una patrulla parados junto a una transexual, y el conductor graba a su compañero que dice a esta persona: "De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives?, si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?".

Este agente añade: "te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié", mientras su compañero que está grabando la escena dice: "no, no, hay que denuciarle". "Que te vayas cerdo", espeta el policía local antes de detener la grabación.

La Conselleria ha anunciado que, en el caso de que se compruebe que han existido comportamientos vejatorios hacia un ciudadano, pondrá en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que se actúe en consecuencia con todas las herramientas que permita la ley.

Según indica este departamento de la Generalitat, los hechos, denunciados a través de un vídeo en una cuenta de Twitter, muestran a una pareja de agentes en servicio y en su vehículo oficial refiriéndose a este ciudadano con términos y calificaciones "impropias no sólo de un agente de seguridad, sino de cualquier ser humano".

Bravo ha manifestado en un comunicado que es "inadmisible, intolerable y un atentado contra la dignidad de cualquier ser humano" lo que se escucha en dicho vídeo y asegura que desde su departamento "no se va a permitir este tipo de vocabulario indecente y ofensivo, y menos aún de un agente de la ley".

La respuesta y las actuaciones de los agentes de la autoridad, fuerzas y cuerpos de seguridad, como es el caso de la Policía Local, "tienen que estar sometidos siempre a los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia", recuerda Bravo.